Главный тренер олимпийской сборной Германии по футболу Штефан Кунц отреагировал на информацию о возможном назначении на пост коуча национальной команды России.
«Правда ли, что после Олимпиады я стану тренером сборной России? Спасибо, за такое доверие. Но пусть сначала Олимпийские игры завершатся. Потом и обсудим, правда это или нет», – приводит слова Кунца немецкий журналист Мартин Рошиц в твиттере.
- Сборная Германии проиграла Бразилии со счетом 2:4 в первом туре группового этапа олимпийского футбольного турнира.
- Футбольный турнир в Токио проходит с 21 июля по 7 августа.
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