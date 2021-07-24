Продолжаем серию тестов по случаю старта летних Олимпийских игр-2020. Мы уже выяснили, кто принимал Игры до Токио. Теперь же настало время узнать, какие страны побеждали в футбольном турнире Олимпиады.

Вспоминайте: в помощь – год проведения Олимпиады. И не забудьте учесть тот факт, что некоторые страны могут называться иначе, чем сейчас. А некоторых и вовсе уже не существует.

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