Продолжаем серию тестов по случаю старта летних Олимпийских игр-2020. Мы уже выяснили, кто принимал Игры до Токио. Теперь же настало время узнать, какие страны побеждали в футбольном турнире Олимпиады.
Вспоминайте: в помощь – год проведения Олимпиады. И не забудьте учесть тот факт, что некоторые страны могут называться иначе, чем сейчас. А некоторых и вовсе уже не существует.
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- Олимпиада в Токио стартовала 23 июля и завершится 8 августа.
- Футбольный турнир на ОИ-2020 пройдет с 21 июля по 7 августа в шести городах Японии.
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