Нападающий олимпийской сборной Германии Макс Крузе после матча со сборной Саудовской Аравии сделал предложение своей девушке. Во время послематчевого флеш-интервью Крузе встал на колено.
Форвард спросил у девушки, согласна ли она стать его женой. По информации Stuttgarter Nachrichten, та ответила положительно. На футболке Крузе была нанесена надпись «Я тебя люблю» на курдском. Его девушка Дилан – курдянка по национальности.
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