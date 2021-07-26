Нападающий олимпийской сборной Германии Макс Крузе после матча со сборной Саудовской Аравии сделал предложение своей девушке. Во время послематчевого флеш-интервью Крузе встал на колено.

Форвард спросил у девушки, согласна ли она стать его женой. По информации Stuttgarter Nachrichten , та ответила положительно. На футболке Крузе была нанесена надпись «Я тебя люблю» на курдском. Его девушка Дилан – курдянка по национальности.

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