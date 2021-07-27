Роналдо, Феномен, Зубастик, R9 – по каждому из этих имен вы поймете, что речь идет об одном из величайших нападающих своего поколения. А может и истории футбола. Однако вы вряд ли помните, что на заре карьеры в сборной Бразилии Роналдо даже не был известен под своим именем – вместо этого форвард носил на спине имя «Роналдиньо». Рассказываем, как же так получилось.

1996 год, Олимпийские игры в Атланте. Сборная Бразилии возвращается в США спустя 2 года после победы на чемпионате мира. В составе олимпийской команды целая россыпь молодых звезд – Дида, Роберто Карлос, Ривалдо, Савио, Жуниньо Паулиста. А также двое победителей турнира 1994 года – 32-летний Бебето и 19-летний Роналдо.

Юный Зубастик не сыграл на ЧМ-1994 ни минуты, за что главного тренера сборной Карлоса Алберто Паррейру изрядно критиковали. Но теперь форвард ПСВ – неотъемлемая часть сборной Бразилии и один из самых ярких атакующих игроков. Правда, если в Европе все знали его как Роналдо, то в Атланте на футболке форварда над номером 18 красуется совсем другое имя – Роналдиньо.

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Да-да, к тому времени Роналдо еще не успел заслужить не только фирменный игровой номер, но даже имя. Все началось еще на чемпионате мира-1994. В заявку сборной Бразилии на турнир в США попал защитник «Сан-Паулу» Роналдао, что значит «большой Роналдо». А 17-летний Зубастик получил в команде прозвище Роналдиньо, что можно перевести как «маленький Роналдо».

Вот и в Атланте Луис Назарио де Лима был не единственным Роналдо в заявке – на Олимпиаду вызвали защитника «Атлетико Минейро» Роналдо Гуйаро. И он был на 2 года старше форварда ПСВ. Именно поэтому имя «Роналдо» отошло более опытному защитнику, а будущий Феномен бегал с фамилией «Роналдиньо» на спине.

Во время олимпийского турнира молодой нападающий ПСВ настрелял 5 голов – больше него забили только Бебето и Эрнан Креспо (по 6 мячей). Бразилия вышла из группы с Японией, Венгрией и Нигерией с первого места, а в четвертьфинале без особых проблем прошла сборную Ганы. Проблемы возникли только в новой встрече с нигерийцами на стадии полуфинала. Яркий матч закончился поражением со счетом 3:4 – решающий гол Нванкво Кану вколотил на 94-й минуте. В утешительном матче за 3-е место Бразилия выместила злость на сборной Португалии – победа 5:0 принесла Роналдо (пардон, Роналдиньо) и компании бронзовые медали.

Еще во время Олимпиады бразильский форвард перейдет в «Барселону», а спустя несколько месяцев впервые будет назван игроком года мира по версии ФИФА. И мир навсегда запомнит его как Роналдо. И это можно назвать идеальным исходом для всех: ведь иначе нам пришлось бы искать другое имя для другого бразильского волшебника – Роналдиньо.

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