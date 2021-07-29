«Дружище, я купил новую тачку – она просто отпад. Поехали, подброшу тебя домой», – сверкнул фирменной улыбкой Хишам Зеруали, обращаясь к другу Филу Макгуайру. После тренировки игроки «Абердина» свернули к парковке, и Фил остолбенел: Хишам подвел его к кабриолету Mercedes, но садиться в машину отказался – на дворе стоял суровый декабрь. «Да ты чего! Тут же сиденья с подогревом», – пожал плечами марокканец и через минуту растаял в снежной дымке.

От непосредственного и импульсивного Зеруали словно исходил свет – он жил сегодня и сейчас, не боялся осуждений и в любом деле вдавливал педаль газа в пол. Фанаты «Абердина» обожали задорного форварда не только за голы, но и шикарное празднование – несмотря на строгий запрет тренера, Хишам исполнял сальто. Штрафы и беседы не помогали. Африканец улыбался, кивал и все равно делал по-своему.

Хишам Зеруали Фото: Getty Images

Токио-2020 Испания – Бразилия в финале? Полная сетка плей-офф ОИ 11 ЧАСОВ НАЗАД

Особенное вдохновение Зеруали поймал в 2000-м. Сборная Марокко пробилась на Олимпиаду в Сиднее, а нападающий вел команду за собой. За полгода до поездки в Австралию футболист познакомился с шотландкой Леоной, у пары завязался роман, и Хишам творил на поле совершенно невероятные вещи. «Нечасто увидишь игроков с таким игровым интеллектом. Сумасшедшая скорость, дриблинг, способность идеально открыться. На кураже Хишам рвал любую защиту», – хвалил парня датский тренер «донов» Эббе Сковдаль, а руководство клуба готовило жирный трансфер в топ-чемпионат. Талантом интересовались «Валенсия» и леверкузенский «Байер».

В январе Зеруали положил фантастическую банку со штрафного в ворота «Сент-Миррена» в Кубке Шотландии, едва не порвав сетку ударом с 35 метров. Трибуны сходили с ума и скандировали прозвище игрока «Zero! Zero!» – в тот вечер Хишам на радостях сделал сальто на полполя и послал поцелуй любимой. В сезоне-1999/00 Зеруали помог команде выйти в финалы кубков Шотландии и шотландской лиги, но «Абердин» не взял трофеев – проиграл «Селтику» и «Рейнджерс» соответственно.

Отличный сезон Зеруали отметил своеобразно – избавился от 47-го номера и взял соответствующий его прозвищу. На футболке эпатажного марокканца теперь красовался ноль. После такого шага у парня значительно прибавилось фанатов, а Олимпиаду он рассматривал как отличный трамплин, чтобы взлететь еще выше. Все шло замечательно ровно до матча против «Мотеруэлла» в августе 2000-го, после которого форвард должен был лететь в Японию в тренировочный лагерь сборной Марокко перед Олимпиадой.

Игроки «Мотеруэлла» вышли невероятно заряженными на игру: команда не выиграла ни одного матча в новом сезоне и сильно хотела отомстить «Абердину» за обидное поражение с хоккейным счетом 5:6 за пару месяцев до этого. На поле началась страшная заруба, а больше всего досталось техничным игрокам. Зеруали никогда не убирал ноги и покинул поле на носилках после чудовищного подката экс-полузащитника «Манчестер Сити» Геда Бреннана. Перелом голеностопа со смещением – прощай, Олимпиада.

Без вожака марокканцы проиграли три матча в Сиднее, а Хишам перенес операцию и вернулся на поле спустя полгода. В первой же игре он припечатал хет-триком «Данди» и отметил гол имитацией прыжков по лужам за воротами – перед матчем он смотрел с друзьями «Медвежонка Паддингтона». Однако продолжения не последовало. Форвард потерял свой главный козырь – скорость, и это сказалось не только на результативности, но и мировосприятии.

Хишам Зеруали получил тяжелую травму Фото: Imago

Развеять депрессию Зеруали не помогло даже рождение дочери Анисы. «Как-то мы играли на выезде. Ночью я проснулся от какого-то шума – думал, в наш с Хакимом гостиничный номер кто-то проник, – рассказал Макгуайр. – Звук шел из ванной комнаты, на стук никто не ответил. Утром Хаким рассказал, что отмечал там Рамадан». Странностей в поведении игрока становилось все больше – до травмы он никогда не позволял себе опаздывать, а после запросто мог не явиться на тренировку.

Травма сказалась на результативности Хишама. Он забивал очень редко, в прошлом осталось и фирменное сальто – врачи строго запретили этюд из-за опасений повредить нывший голеностоп. Речь о трансфере в топ-клуб уже не шла, тем более в конце сезона-2001/02 африканец застрял в запасе. Еще одна причина меланхолии футболиста – запрет шотландской Лиги на игровой номер ноль, который сегодня забанен во всей Британии. Хишам словно утратил идентичность, благодаря которой творил магию.

Форвард попытался сменить обстановку и на правах свободного агента отправился в ОАЭ – контракт парню предложил «Ан-Наср». «В Дубае мы жили, как короли. Огромная квартира, роскошь, но при этом все такое чужое и бездушное. Хишам редко бывал дома, а когда возвращался, то жаловался на эмоциональное опустошение. Постепенно мы отдалились настолько, что я забрала дочь и вернулась в Шотландию», – сокрушалась девушка футболиста.

Хишам Зеруали в матче за сборную Марокко Фото: Getty Images

Зеруали тоже не выдержал и уехал в Марокко. На родине Хишам наконец пришел в себя: осознал, что счастливым человека могут сделать не только голы, но и простое общение с семьей. Футболист много разговаривал с отцом и братьями и несколько раз в год ездил к дочери. В 2003-м Зеро набрал хорошую форму, вернулся в сборную и выиграл Кубок Марокко в составе «ФАР».

На следующий день воодушевленный Хишам мчал в аэропорт на встречу с Леоной и Анисой. На выезде из Рабата он наскочил на яму, потерял управление автомобилем, врезался в дерево и погиб на месте. Африканцу было всего 27 лет – по марокканской традиции, его похоронили в тот же день. «Я не могла поверить, это не укладывалось в голове. Мы даже не побывали на похоронах. Аниса была еще очень маленькой, и когда увидела брата Хакима в кепке, как у него, то назвала папой», – горевала Леона.

Девушка не могла поверить в смерть близкого человека еще по одной причине – очень мистической и пророческой. За полгода до гибели на форуме болельщиков «Абердина» кто-то сделал циничный вброс о гибели Хакима в автокатастрофе. Леона два дня набирала номер любимого, а тот не отвечал – выяснилось, что форвард забыл телефон дома и уехал без него на сборы. Теперь шотландке казалось, что это снова чья-то дурацкая шутка.

Хишам отыграл за «Абердин» всего два ярких сезона – они получились настолько незабываемыми, что фанаты «донс» установили Зеро памятник у входа на стадион. Безумный подкат летом 2000-го лишил марокканского волшебника мечты об Олимпиаде, умножил карьеру на ноль, спровоцировал депрессию и косвенно привел к трагедии.

Токио-2020 На ОИ-1996 Роналдо играл под именем Роналдиньо. Почему? ВЧЕРА В 20:12