28 июля завершился групповой этап олимпийского футбольного турнира. За бортом плей-офф остались такие традиционно мощные команды, как Франция, Аргентина и Германия. Но и без них битва за золото Токио будет жарче восходящего солнца и даже солнца в зените. Сойдутся ли Испания и Бразилия в финале? Кто стоит у них на пути? Ответы тут:

Четвертьфиналы

31 июля, суббота
Токио-2020
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ВЧЕРА В 20:12
  • 11:00 мск. Испания – Кот-д’Ивуар
  • 12:00 мск. Япония – Новая Зеландия
  • 13:00 мск. Бразилия – Египет
  • 14:00 мск. Южная Корея – Мексика

Полуфиналы

3 августа, вторник
  • 11:00 мск. Победитель четвертой пары – победитель третьей пары
  • 14:00 мск. Победитель второй пары – победитель первой пары

Матч за третье место

Пятница, 6 августа
  • 14:00 мск. Проигравший второго полуфинала – Проигравший первого полуфинала

Финал

Суббота, 7 августа
  • 14:30 мск. Победитель второго полуфинала – Победитель первого полуфинала
Полное расписание Олимпиады – прямо тут!
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