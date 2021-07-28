28 июля завершился групповой этап олимпийского футбольного турнира. За бортом плей-офф остались такие традиционно мощные команды, как Франция, Аргентина и Германия. Но и без них битва за золото Токио будет жарче восходящего солнца и даже солнца в зените. Сойдутся ли Испания и Бразилия в финале? Кто стоит у них на пути? Ответы тут:
Четвертьфиналы
31 июля, суббота
Токио-2020
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- 11:00 мск. Испания – Кот-д’Ивуар
- 12:00 мск. Япония – Новая Зеландия
- 13:00 мск. Бразилия – Египет
- 14:00 мск. Южная Корея – Мексика
Полуфиналы
3 августа, вторник
- 11:00 мск. Победитель четвертой пары – победитель третьей пары
- 14:00 мск. Победитель второй пары – победитель первой пары
Матч за третье место
Пятница, 6 августа
- 14:00 мск. Проигравший второго полуфинала – Проигравший первого полуфинала
Финал
Суббота, 7 августа
- 14:30 мск. Победитель второго полуфинала – Победитель первого полуфинала
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