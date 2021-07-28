28 июля завершился групповой этап олимпийского футбольного турнира. За бортом плей-офф остались такие традиционно мощные команды, как Франция, Аргентина и Германия. Но и без них битва за золото Токио будет жарче восходящего солнца и даже солнца в зените. Сойдутся ли Испания и Бразилия в финале? Кто стоит у них на пути? Ответы тут:

Четвертьфиналы

31 июля, суббота

Токио-2020 На ОИ-1996 Роналдо играл под именем Роналдиньо. Почему? ВЧЕРА В 20:12

11:00 мск. Испания – Кот-д’Ивуар

12:00 мск. Япония – Новая Зеландия

13:00 мск. Бразилия – Египет

14:00 мск. Южная Корея – Мексика

Полуфиналы

3 августа, вторник

11:00 мск. Победитель четвертой пары – победитель третьей пары

14:00 мск. Победитель второй пары – победитель первой пары

Матч за третье место

Пятница, 6 августа

14:00 мск. Проигравший второго полуфинала – Проигравший первого полуфинала

Финал

Суббота, 7 августа

14:30 мск. Победитель второго полуфинала – Победитель первого полуфинала

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