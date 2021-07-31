31 июля состоялись четвертьфинальные матчи мужского олимпийского футбольного турнира.
  • Испания – Кот-д’Ивуар – 5:2 (д.в)
  • Япония – Новая Зеландия – 0:0 (4:2 – пен)
  • Бразилия – Египет – 1:0
  • Южная Корея – Мексика – 3:6
Полуфиналы намечены на 3 августа. Пары распределились следующим образом:
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  • Мексика – Бразилия (начало в 11:00 мск)
  • Испания – Япония (14:00 мск)
6 августа в 14:00 мск неудачники полуфиналов разыграют бронзу. На 7 августа намечен финал (14:30 мск).
  • Бразилия – действующий олимпийский чемпион.
  • Ришарлисон возглавляет таблицу бомбардиров с 5 мячами.
Полное расписание Олимпийских игр-2020 в Токио
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