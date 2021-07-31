31 июля состоялись четвертьфинальные матчи мужского олимпийского футбольного турнира.
- Испания – Кот-д’Ивуар – 5:2 (д.в)
- Япония – Новая Зеландия – 0:0 (4:2 – пен)
- Бразилия – Египет – 1:0
- Южная Корея – Мексика – 3:6
Полуфиналы намечены на 3 августа. Пары распределились следующим образом:
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- Мексика – Бразилия (начало в 11:00 мск)
- Испания – Япония (14:00 мск)
6 августа в 14:00 мск неудачники полуфиналов разыграют бронзу. На 7 августа намечен финал (14:30 мск).
- Бразилия – действующий олимпийский чемпион.
- Ришарлисон возглавляет таблицу бомбардиров с 5 мячами.
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