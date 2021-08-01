Лионель Месси станцевал в поддержку сборной Аргентины на Олимпийских играх. Ролик появился в эфире телеканала TyC Sports.

Под песню группы Los Totora Месси таким образом отправил поддержку олимпийским спортсменам из Аргентины. Чтобы зарядить олимпийцев победным настроем, Лео надел футболку сборной Аргентины с победного финала Кубка Америки.

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В финале Кубка Америки Аргентина обыграла Бразилию со счетом 1:0.

На Играх в Токио сборная Аргентины завоевала одну бронзовую медаль – в мужском турнире по регби-7.

Футбольная сборная Аргентины на Олимпиаде не вышла из группы.

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