В финале олимпийского футбольного турнира среди мужчин встретятся национальные команды Бразилии и Испании.

Бразильцы в полуфинале одолели Мексику в серии пенальти. В течение 120 минут игрового времени голов не было, а в послематчевой серии бразильцы били без промаха, а мексиканцы смазали два удар (сэйв Сантоса + штанга) – 4:1.

Испанцы в дополнительное время победила хозяев турнира японцев. Единственный мяч на 115-й минуте забил Марко Асенсио.

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Финальный матч состоится 7 августа и начнется в 14:30 по московскому времени.

Игра за бронзу между Мексикой и Японией пройдет 6 июля в 14:00 (мск).

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