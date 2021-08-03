В финале олимпийского футбольного турнира среди мужчин встретятся национальные команды Бразилии и Испании.
Бразильцы в полуфинале одолели Мексику в серии пенальти. В течение 120 минут игрового времени голов не было, а в послематчевой серии бразильцы били без промаха, а мексиканцы смазали два удар (сэйв Сантоса + штанга) – 4:1.
Испанцы в дополнительное время победила хозяев турнира японцев. Единственный мяч на 115-й минуте забил Марко Асенсио.
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- Финальный матч состоится 7 августа и начнется в 14:30 по московскому времени.
- Игра за бронзу между Мексикой и Японией пройдет 6 июля в 14:00 (мск).
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