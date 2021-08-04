В 2021 году российский футбол радовал мало, но светлые пятна все-таки находились. Речь об арбитрах – сначала на Евро хорошо отработал Сергей Карасев, успев даже удалить Де Лигта в 1/8 финала, а теперь новый повод для гордости – футбольный финал на Олимпиаде будет судить женщина-рефери из России Анастасия Пустовойтова.

Она родилась в 1981 году в Чехословакии в семье военного – это, по словам рефери, очень сильно отразилось на ее характере и дальнейшей судьбе. Отец, офицер тогда еще советской армии, с детства прививал дочери ответственность и дисциплину, а постоянные переезды из города в город привели к тому, что Пустовойтова много времени проводила с мужскими компаниями – так в жизни появился футбол.

Уже под конец 80-х, когда офицерская жизнь устаканилась и семья осела в Москве, сестры Пустовойтовы почти чудом попали на секцию карате – и у Анастасии стало получаться. По ее признанию, она могла далеко пойти в боевых искусствах – но выбрала футбол. И не зря, потому что и в новом спорте карьера пошла в гору. Уже в 15 лет Пустовойтова получила вызов в молодежную сборную России, а в 18 сразу попала в основную команду. В ее составе юная полузащитница даже съездила на чемпионат Европы в 2001 году и на чемпионат мира в 2003-м. Правда, после этого карьера футболистки затормозилась – но из спорта Пустовойтова не ушла.

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Анастасия Пустовойтова на ЧМ-2003 Фото: Getty Images

Закончив с игрой в футбол в 2004 году, Анастасия устроилась на работу в «Динамо» и параллельно начала судить женские футбольные турниры в России – чемпионат и Кубок. Все развивалось стремительно – всего за пять лет Пустовойтова доросла до уровня арбитра ФИФА и отправилась работать на международных турнирах. Женский футбол на Универсиаде-2009, чемпионат Европы-2010 до 17 лет, отбор на юношеский чемпионат Европы-2012 – а еще попутно рефери хватала награды на родине как лучший судья в России среди женщин.

С 2012 года Пустовойтова регулярно начала судить матчи мужского молодежного первенства – а о первом своем матче в красках рассказала Евгению Савину: «Один из футболистов начал орать матом. Я вообще-то стойкая, но, когда трогают маму, папу… Маму я в обиду не дам. Я ему показала красную карточку и общаться с ним дальше отказалась». Речь о Давиде Хурцидзе – у него карьера не заладилась. Ему 28 лет, и он кочует между армянскими клубами и командами ПФЛ.

Хотя Пустовойтова и до знаменитого интервью Савину (2,1 млн просмотров) считалась топ-арбитром среди женщин (неоднократно признавалась РФС арбитром года, а в 2017 году вошла в топ-10 лучших женщин-рефери в мире), именно после этого видео пришла не только слава, но и карьерные успехи. Европейские достижения шли своим чередом с 2009 года, и за судейство в матчах ЧМ-2019, финале ЛЧ-2019, полуфинале ЛЧ-2020 и иных международных турнирах вряд ли можно благодарить Савина. Но за настойчивый пиар внутри России спасибо сказать точно стоит. После назначения на финал ЛЧ Жека разразился постом в инстаграме, где критиковал РФС и призывал «дать бабе подвигаться» – и, что удивительно, сработало.

Анастасия Пустовойтова судит матч ФНЛ Фото: Getty Images

В том же году президент РФС Александр Дюков назвал Пустовойтову перспективной и пообещал, что она будет судить в ПФЛ, и она действительно отработала там 13 матчей. Отработала жестко – показала 55 желтых карточек, одну красную и назначила семь пенальти. Но претензий к ней почти не возникало.

Далее – новый карьерный поворот. В марте 2020 года Пустовойтову назначили резервным судьей на матч «Локомотива» и «Ахмата» в РПЛ. «Железнодорожники» подарили ей цветы, а сама рефери осталась в восторге: «Для меня честь встречать такой праздник в работе, я обожаю футбол. Какие ощущения? Эмоции зашкаливали, остался небольшой шаг дальше. Это непростое дело, пульс бился сильно. Надеюсь, чем смогла – помогла».

На этом все не закончилось – в апреле 2021 года Анастасия получила назначение на матч ФНЛ, но уже в качестве главного арбитра. Она отсудила игру «Чертаново» и «СКА-Хабаровск» в своем стиле – на первой минуте показала желтую карточку, на 16-й поставила пенальти. Тот матч выиграли хабаровчане со счетом 4:0. Недовольных не было, а Сергей Юран, тренер «СКА-Хабаровск», даже похвалил и предложил назначать Пустовойтову почаще. Прилетел респект и от Карасева: «Сергей написал мне: «Не волнуйся! В РПЛ дебютируешь. А я буду твоим ВАРом!».

Очередной успех – женский финал Олимпиады. Правда, учитывая послужной список Анастасии, для нее это, скорее, очередная ачивка, нежели финал всей жизни. Реальная мечта у нее другая – судить в Премьер-лиге. «Когда ты чем-то занимаешься, у тебя должна быть та цель, к которой ты идешь. Очень хочется быть Валентиной Терешковой в РПЛ. Не секрет, что девушки сейчас судят в топовых лигах, так что поживем – увидим, и будем стараться», – бодро сказала Пустовойтова.

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