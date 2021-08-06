Ришарлисон почти выиграл гонку бомбардиров футбольного турнира Олимпиады: основные конкуренты уже вылетели, а Рафе Миру необходим хет-трик в финале. 24-летний бразилец вонзил пять мячей за пять игр и несколько раз показал роскошный перфоманс. Особенно ему удался дебютный матч против Германии. Ришарлисон оформил хет-трик в первом тайме, возглавлял контратаки и чудом не выбил покер. Несмотря на крутую игру, бразилец вряд ли вылезет из «Эвертона» этим летом. Результативность в клубе упала и пропиталась нестабильностью, а его характер точно не привлечет покупателей.

Ришарлисон отыграл за «Эвертон» три года, и сезон-2020/21 – точно худший. В двух предыдущих бразилец ввалил в АПЛ по 13 мячей, в последнем – всего семь. Вместо ожидаемого выхода на новый уровень форвард регрессировал. Общую статистику подправили кубковые голы: по три в Кубке Англии и Кубке Лиги, однако половина из них – командам не из АПЛ. В январе 2020-го «ириски» отказались продавать нападающего «Барселоне» за 100 млн евро, сейчас выдавить за Ришарлисона даже половину этой суммы – сложная задача.

Daily Mirror сообщил, что новый тренер Рафа Бенитес не собирается удерживать бразильца и он сам не хочет выступать за клуб. Однако никто в «Эвертоне», кроме Бенитеса, не стремится выпроводить Ришарлисона, ведь есть еще два игрока, на которых можно навариться. 21-летний форвард Мойзе Кин отлично проявил себя в аренде в «ПСЖ» и мечтает заключить с парижанами полноценный контракт. 30-летний Хамес Родригес не видит смысла оставаться на «Гудисон Парк» после ухода Анчелотти. Кажется, Карло – вообще единственный тренер, с которым ему комфортно. На звездной паре можно сделать около 100 миллионов евро, поэтому боссы прощают Ришарлисону хмурый сезон.

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Ришарлисон, Хамес Родригес и Шеймус Коулман Фото: Getty Images

Пока что единственный объявившийся кандидат на бразильца – мадридский «Реал», и то благодаря Анчелотти. Итальянец лично заинтересован в подписании нападающего и в начале июля обсуждал с ним трансфер. Дальше беседы сделка не продвинулась: «бланкос» жестко экономят, а «ириски» не продадут игрока дешевле 50 млн, ведь сами в 2018-м вытащили его из «Уотфорда» за эту же сумму (со всеми бонусами).«Я общался с ним перед Олимпиадой, нам нужно было разобраться с его положением в команде. Он в порядке и счастлив, что едет на Игры и понимает, что должен дать нам что-то взамен, ведь мы его поддержали», – Бенитес тоже уверен в сохранении бразильца.

Рухнувшую результативность объясняет плохая реализация. За сезон в АПЛ он вонзил всего семь мячей – при xG 11,5. Если не брать единственный пенальти бразильца, то на из 10,7 ожидаемых он выбил всего шесть. В предыдущих двух сезонах за «Эвертон» он, наоборот, заколачивал больше, чем от него ожидалось: в сезоне-2019/20 13 голов при xG 9,1, в розыгрыше-2018/19 13 мячей при ожидаемых 8,9.

К неэффективности пришла нестабильность: в прошедшем сезоне Ришарлисон чередовал 10-матчевые безголевые серии с голами каждую неделю. Например, в конце февраля/начале марте он забил в четырех играх подряд (в том числе «Ман Сити» и «Ливерпулю»), а после заглох до второй половины мая. При этом он оставался самым бьющим игроком «ирисок»: в среднем за игру лупил 2,58 раза, в створ – 1,01 (второй результат в клубе). Бразилец впервые в карьере вышел на показатель один удар в створ за игру (лучший результат до этого – 0,91 выстрелов), но не конвертировал серийность в продуктивность: на один удар приходится всего 0,07 гола – хуже было только в «Уотфорде» (0,05), это в два раза меньше, чем в сезоне-2019/20.

Его партнер по нападению Доминик Кэлверт-Льюин полностью затмил бразильца: воткнул за сезон 16 мячей и стал шестым страйкером АПЛ. С xG 15,4 он реализовал все, что у него было, и ни разу не пробил пенальти. Англичанин обошел более раскрученного бразильца по большинству показателей: точнее бил (1,44 удара в створ за матч), тратил меньше на гол (каждый пятый удар – результативный). Доминик оказался гораздо эффективнее, ведь по ударам у форвардов почти равенство: 81 у Кэлверт-Льюина, 82 у Ришарлисона.

Доминик Кэлверт-Льюин, «Эвертон» Фото: Getty Images

Анчелотти менял роль бразильца на протяжении всего сезона: отодвигал от чужой штрафной на левый фланг или в оттяжку, заставлял больше прессинговать. «Он может быть одним из лучших нападающих в Европе. У него есть необходимые качества, но нет конкретной позиции на поле. Ему нужно улучшить технические способности», – анализировал Карло. Ришарлисон с большим трудом принимал изменения и не развивался: по походам в прессинг (574) и его успешности (143) он уступил даже сезону в «Уотфорде». Он не адаптировался под новые требования и регрессировал, что тоже не прибавляет уверенности потенциальным покупателям.

Проблемы бразильца прорастают из своеобразного характера и сложного детства: Ришарлисон едва не бросил футбол, чтобы зарабатывать деньги для семьи. «Я продавал мороженое, работал на автомойке. У моего дедушки был участок земли, и я помогал ему: там он выращивал кофе и арахис», – рассказывал футболист. Сейчас истоки отражаются скверным поведением на поле. Бразильцу достается за подлую игру – симуляции и собственные фолы. По нарушениям он вообще четвертый в «Эвертоне»: фолит один раз за матч.

В ноябре 2020-го у нападающего случился биф с легендой «Ливерпуля» Джейми Каррагером. После игры «Эвертона» с «Лидсом» Карра полыхнул в твиттере: «Я никогда не видел кого-то на газоне чаще Ришарлисона. В каждой игре, которую я смотрю, он падает 3/4 времени и изображает серьезную травму, а потом просто встает». Экс-защитник закинул еще несколько твитов по теме, Ришарлисон отреагировал одним постом с шикающим эмодзи и гифкой с самим собой.

Нападающий редко избегает перепалок в соцсетях. После хет-трика Ришарлисона в дебютной игре на ОИ инстаграм аргентинского телеканала «TYC Sports» опубликовал в честь этого пост. В комментарии пришли аргентинские футболисты и затролили форварда из-за поражения Бразилии в финале Кубка Америки. Близкие Ришарлисона утверждали, что его ответка – вопрос времени. После вылета Аргентины с Игр бразилец запостил фото Пеле и Денилсона с кубком чемпионов мира. Подпись гласила: «Тот, кто имеет все пять. Тысяча голов только Пеле».

Ришарлисон в финале Кубка Америки-2021 против сборной Аргентины Фото: Getty Images

Ришарлисон яро воюет за себя и Бразилию в интернете, а симуляции и фолы испаряются во время игр за сборную: в этом он напоминает Неймара. Тот тоже может прохлаждаться в играх за клуб, но в сборной трансформируется в мотивированного лидера. Нечто похожее произошло с Ришарлисоном в сезоне-2020/21: он показал худшую стату в «Эвертоне», но разорвал на Олимпиаде. В декабре 2019-го нападающий получил жирный контракт в клубе (чуть меньше пяти млн фунтов в год) и как будто потерял стимул прогрессировать.

Похоже, Ришарлисон остается в «Эвертоне» на четвертый сезон, хотя клуб ждал прогресса и выгодной продажи. Пример Кэлверт-Льюина показал, что уровень партнеров не влияет на результативность – все дело в личных скиллах. Сейчас Ришарлисону нужно перенести топовую форму с Олимпиады на клубный сезон и наконец прорваться в число топ-форвардов АПЛ. Таланта у него действительно достаточно.

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