Сборная Мексики стала бронзовым призером олимпийского футбольного турнира Токио-2020.

В утешительном матче Игр команда Хайме Лосано обыграла сборную Японии со счетом 3:1. Результат был сделан уже в первом тайме: на 13-й минуте Себастьян Кордова реализовал пенальти и открыл счет в матче, а через 9 минут Хоан Васкес с паса Кордовы удвоил преимущество Мексики. Алексис Вега голом на 58-й минуте добил японцев – 3:0. Но за 12 минут до конца Каору Митома сократил отставание в счете.

В 2012 году сборная Мексики впервые в своей истории выиграла футбольный турнир на Олимпиаде в Лондоне.

7 августа в матче за золото Игр в Токио сыграют Испания и Бразилия. Стартовый свисток – в 14:30 по московскому времени.

Токио-2020 (ж) Талант после крестов и Месси 2.0. Кто блеснет на футбольных ОИ 22/07/2021 В 06:01

Рио 2016 Нигерия обыграла Японию со счетом 5:4, прилетев на Олимпиаду за 7 часов до матча 05/08/2016 В 07:27