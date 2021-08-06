Подходит к концу олимпийский футбольный турнир. В субботу, 7 августа в Токио звание олимпийских чемпионов разыграют сборные Испании и Бразилии. На недавнем Евро-2020 «фурия роха» также была хороша. Только неудавшаяся серия послематчевых пенальти в полуфинале европейского турнира не позволила испанцам без сразиться за золото. Те же ли игроки теперь стремятся к олимпийскому золоту или это абсолютно другая сборная?

Сравним составы, заявленные на Евро-2020 и Олимпиаду: в Токио поехали 6 человек, напрягших месяц назад будущего континентального чемпиона Италию. Это вратарь Унаи Симон («Атлетик»), защитники Пау Торрес («Вильярреал») и Эрик Гарсия («Барселона»), полузащитник Педри («Барселона»), нападающие Дани Ольмо («Лейпциг», Германия) и Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»). Весом ли вклад этих игроков в продвижение сборной Испании к финалу Олимпиады?

На предварительном турнире испанцы попали в группу С со сборными Египта, Австралии и Аргентины.

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22 июля нулевой ничьей завершился матч с Египтом.

25 июля победа над Австралией со счетом 1:0, мяч на счету Микеля Оярсабаля, одного из шестерых сборников с Евро.

28 июля ничья со сборной Аргентины 1:1, гол на счету Микеля Мерино, не участвовавшего в чемпионате Европы, но ему ассистировал Ольмо.

То есть оба гола испанцев организовали участники Евро-2020. Плюс Унаи Симон, от звонка до звонка отстоявший во всех матчах континентального первенства, продолжил спасать «фурию роха» и в Токио. Впрочем, работы у него было немного: Египет и Австралии совокупно нанесли 1 (!!!) удар в створ, а вот после 5 выстрелов аргентинцев Симон разок не выручил: отбил коленом удар соперника в свои же ворота.

В четвертьфинале 31 июля Испания вышла на команду Кот-д"Ивуара. Испанцы крупно победила 5:2, однако «слоны» затащили «фурию роха» в дополнительное время и лишь там их силы иссякли. В первом тайме отличился Ольмо (сделал счет 1:1), потом Оярсабаль почти вывел «фурию» вперед, но ВАР его гол ликвидировал. Микель все же отличился – забил победный мяч на 98-й минуте, хотя и с пенальти. Героем №1 стал все же автор хет-трика Рафаэль Мира, в июне-июле отдыхавший. Ольмо и Оярсабаль по разу ему ассистировали.

Симон игру провалил. Пропустил два мяча с 6 ударов, первый – почему-то подумал, что мяч летит мимо ворот, и поздно среагировал, второй – нелепейшим образом в ближний угол в добавленное ко второму тайму время. Испанцы чудом избежали вылета.

Унаи Симон пропускает в матче Испания – Кот-д'Ивуар Фото: Imago

3 августа Испания сразилась с Японией за финал. Хотя в соперниках были организаторы Олимпиады, на поле хозяйничали европейские гости – 61%-39% владения мячом, 6-1 по ударам в створ. Симон не пропустил, но команде все равно снова пришлось бегать 120 минут. Победный мяч забил не выступивший на Евро Асенсио, но в ассистентах прописался Оярсабаль.

В целом участники Евро-2020 действительно набрались хорошего опыта и помогли сборной в Токио. Ждали большего от Симона, но ему доставалось так мало работы, что любой бы потерял форму. В финале с Бразилией ему перепадет не мало работки.

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