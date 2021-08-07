Бразилия обыграла Испанию (2:1) в финале Олимпиады.

Большая часть первого тайма прошла в вялом темпе, но с заметным преимуществом сборной Бразилии. Чемпионы прошлых Игр больше владели мячом и чаще заходили в чужую штрафную, но не создавали стопроцентных моментов. К концу тайма давление усилилось, и бразильцы заработали пенальти. 11-метровый смазал лучший бомбардир Игр Ришарлисон. Правда, бразильцы все же забили до конца первой половины: Матеус Кунья воспользовался нерасторопностью испанских защитников и вонзил третий мяч на турнире.

Второй тайм продолжился активностью Бразилии, которая создала еще несколько моментов. Самый убойный не реализовал Ришарлисон: форвард залетел в штрафную соперника, убрал на замахе защитника, но не пробил Унаи Симона с нескольких метров. Вратарь немного коснулся мяча и перевел его в перекладину. Далее Испания завладела преимуществом и на 61-й минуте сравняла счет. Микель Оярсабаль в касание замкнул на правом краю штрафной навес Карлоса Солера. В конце испанцы дважды попали в перекладину, но не забили.

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В экстра-таймах преимущество забрали бразильцы, но редко создавали опасные моменты. Испанцы временами улетали в контратаки, но в целом держались вторым номером. Единственный гол в дополнительном времени вонзил Малком. Игрок «Зенита» прорвался по левому флангу к воротам Испании и легко переиграл Симона.

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