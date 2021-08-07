Малком проделал долгий путь, чтобы поехать на Олимпиаду. Он попал в заявку сборной Бразилии еще весной, но «Зенит» запретил ему ехать в Токио, ведь Игры совпадают по времени с первыми турами РПЛ и Суперкубком России. Бразилец и так нечасто бьется за клуб из-за травм, так что рисковать 40-миллионным игроком никто не хотел. Ближе к играм Малком вместе с Бразильской федерацией футбола все же договорились с «Зенитом».

«Его будет не хватать, он провел с нами полноценную предсезонку. Но мы понимаем, что такие шансы бывают один раз в жизни. Благодарны игроку и клубу за то, что он пошел навстречу. Для игрока очень приятно побороться за такой трофей, будем справляться без Малкома. Главное, чтобы он приехал здоровый и желательно с победой», – напутствовал Сергей Семак. Как и хотел тренер, бразилец вернулся с победой и автором золотого гола.

Но начало Игр для бразильца выдалось не таким ярким: первый тур против Германии он встретил на скамейке запасных и на поле вышел только на последние 25 минут. В дальнейшем эта схема действовала постоянно: в основе на флангах атаки вылетали Антони и Клаудиньо, а Малком стабильно вырывался на поле во второй половине. У вингера «Зенита» ноль выходов в старте, зато сыгранные минуты в каждой игре.

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Малком Фото: Getty Images

Вингер неплохо оживлял игру благодаря реактивной скорости и хорошему дриблингу. Для бразильцев, которые на Играх часто использовали контратакующую манеру, такой вариант освежения в конце матча выглядел отлично. Для Малкома препятствием для оформления результативного действия служило то, что обычно к его выходу на поле партнеры уже решили игру, или же в принципе не собирались забивать в этот день.

Первый расклад сработал в играх с Германией и Египтом: с немцами Малком выскочил на 65-й минуте, когда Бразилия уже вела 3:1. Против египтян вингеру выпало ровно столько же времени на поле, а Матеус Кунья забил единственный в матче гол еще в первом тайме. Безголевые сценарии сработали против Кот-д’Ивуара в группе и Мексики в полуфинале. Разборка за место в финале закончилась в серии пенальти, но гению из «Зенита» не позволили подойти к точке.

Звездным часом чемпиона России стал финал. Бразильцы проводили тяжелый матч против Испании, и в основное время главный тренер Андре Жардин удивил полным отсутствием замен, в то время как свежие соперники меняли ход игры. Первым изменением в бразильском составе стал Малком. Он вышел на замену перед овертаймом вместо забившего в первой половине Матеуса Куньи и имел в распоряжении полчаса.

Малком сразу полезно вошел в игру. Бразильцы почти все время атаковали через его левый фланг, так как свежий вингер легко улетал от защитников. Самый яркий хайлайт до гола – телепортация от своей штрафной на чужую половину после углового у ворот Бразилии. Малком в одиночку рванул в контратаку и едва не убежал один на один – остановил подкат Бриана Хиля, который получил желтую карточку за этот фол.

Олимпийская сборная Бразилии Фото: Getty Images

Гол случился в самом начале второго экстра-тайма – на 108-й минуте. Малком отреагировал на пас Антони и снова полетел на защитника по левому флангу. Против него действовал Хесус Вальехо, который отыграл два года за мадридский «Реал». Однако бразилец легко одурачил экс-защитника «бланкос»: оббежал того, пока Вальехо соображал, что ему делать со скачущим перед ним мячом. Малком вылетел по левому краю в штрафную и без проблем переиграл вратаря испанцев Унаи Симона.

Малком не был самой заметной фигурой в составе бразильцев на Олимпиаде, однако принес сборной второе подряд золото Игр. Скоро он вернется в РПЛ, где он него ждут еще больше магии.

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