Арбитр ФИФА Анастасия Пустовойтова после Олимпиады в Токио рассказала об отношении к акции Black Lives Matter и ЛГБТ.

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– Как вы относитесь к BLM?

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– Во-первых, я абсолютно спокойна к проявлению каких-то акций. Я не ярый поклонник, защитник. Но нас ситуация иногда вынуждает. Возвращаясь к Олимпийским играм… Вставала ли я на колено? Да, все разы. У нас была такая просьба: если одна команда решает использовать нилинг, то судьи тоже встают.

– Это рекомендация или приказ?

– Даже не приказ. Мы поднимали эту тему, потому что у нас со всей планеты судьи: цвет кожи, религия и все остальное. Ассистентка из Хорватии спрашивала: «Что будем делать?» Я говорю, какие у нас будут инструкции. Мы будем им следовать. Я не вижу в этом проблемы.

Почему я к ЛГБТ должна относиться криво?! Ну что, они какие-то прокаженные?! Нет. Блин! Камон! Мы живем в 21 веке, люди! Давайте пересядем в колесницы. А в пещерах будем жить.

– Если бы вы играли в футбол и вас попросили бы надеть повязку в цветах ЛГБТ, вы бы надели?

– Если бы меня при этом команда не убила, если бы это не было угрозой моей жизни, почему бы и нет? Не путайте времена, – рассказала Пустовойтова OsporteTV

Пустовойтова была назначена арбитром на финальный матч Швеция – Канада женского турнира на Олимпиаде в Токио.

Анастасия обслуживала матчи женского чемпионата и Кубка России, а с 2009 года работает на женских международных турнирах.

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