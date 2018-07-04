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Вратарь Исландии, взявший пенальти от Лионеля Месси на ЧМ-2018, перешел в клуб из Азербайджана

Вратарь Исландии, взявший пенальти от Месси, перешел в клуб из Азербайджана
Eurosport

1 час назадОбновлено 21 мин. назад

Ханнес Хадльдоурссон – главная звезда «Карабаха».

Голкипер сборной Исландии Ханнес Хадльдоурссон после чемпионата мира пошел на повышение и перешел в азербайджанский «Карабах».

34-летний вратарь прошел медобследование и подписал контракт на два сезона, объявил «Карабах» в инстаграме.

  • Хадльдоурссон провел 3 игры на ЧМ-2018. Он отразил пенальти от Месси в матче с Аргентиной (1:1) и был признан игроком матча.
  • На счету Ханнеса 52 матча за сборную Исландии.
  • Предыдущим клубом исландца был датский «Раннерс».

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