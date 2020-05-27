Stal Mielec
    -
    21:10
    27.05.20
    Stadion Stali Mielec
    Лех Познань
      Кубок Польши • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Stal Mielec - Лех Познань
      Кубок Польши - 27 мая 2020

      Футбол, Кубок Польши. Следите за матчем Stal Mielec – Лех Познань на Eurosport.ru! 27 мая 2020 года в 21:10 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Dariusz Marzec или Dariusz Zuraw? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Stal Mielec и Лех Познань и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Stal Mielec и Лех Познань, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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