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Краковия Краков - Легия

Кубок Польши - 7 июля 2020

Футбол, Кубок Польши. Следите за матчем Краковия Краков – Легия Варшава на Eurosport.ru! 7 июля 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Михал Пробирз или Александар Вукович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Краковия Краков и Легия Варшава и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Краковия Краков и Легия Варшава, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

