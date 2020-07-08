Лех Познань
    -
    21:00
    08.07.20
    Городской стадион
    Лехия Гданьск
      Кубок Польши • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Лех Познань - Лехия Гданьск
      Кубок Польши - 8 июля 2020

      Футбол, Кубок Польши. Следите за матчем Лех Познань – Лехия Гданьск на Eurosport.ru! 8 июля 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Dariusz Zuraw или Пётр Стоковец? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лех Познань и Лехия Гданьск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лех Познань и Лехия Гданьск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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