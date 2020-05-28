Россиянин стал автором победного гола.

Тимур Жамалетдинов забил за «Лех» в первом матче клуба после возобновления сезона.

Команда играла в четвертьфинале Кубка Польши против клуба «Сталь Мелец» – российский страйкер забил второй мяч, ставший победным. Тимур принял мяч на левом фланге, в касание отыгрался с вбежавшим в штрафную партнером и вломил в ближний угол.

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Матч закончился победой «Леха» со счетом 3:1.

Права на 23-летнего Жамалетдинова принадлежат ЦСКА.

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