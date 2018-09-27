ФИФА заработала 6,1 млрд долларов на ЧМ-2018. Инфантино этого мало – теперь он разнес трансферы

ЧМ-2018 принес ФИФА рекордную прибыль, но нужно понимать, что чемпионат мира – это основной и единственный источник дохода организации, и нового выхлопа нужно ждать еще четыре года. К тому же на главный орган мирового футбола давит пункт предвыборной программы Джанни Инфантино. В 2016-м он пообещал выделить четыре миллиарда долларов 211 ассоциациям-членам ФИФА в течение ближайших 10 лет. Новые выборы состоятся уже в следующем году, поэтому Джанни находится в постоянном поиске прибыли.

Первым делом швейцарец раздул финальную часть ЧМ до 48 команд (начиная с 2026 года), чем заслужил лояльность никогда не участвовавших в мировом форуме стран. Плевать, что подобный ход на чемпионате Европы увеличил количество проходных матчей, главное – маркетинговые перспективы. Деньги ФИФА нужны уже сейчас, поэтому на смену убыточному Кубку Конфедераций с 2021 года придет чемпионат мира среди клубов. Инфантино договорился об инвестициях в турнир 25 миллиардов долларов со стороны одного азиатско-американского консорциума, но исполком ФИФА проголосовал против.

Джанни ИнфантиноEurosport

После окончания чемпионата мира в России Инфантино взялся за еще один мощный пласт – трансферный рынок. «За последний год на трансферы было потрачено 6,4 миллиарда долларов, – зачесались руки у Джанни. – Это вдвое больше, чем четыре или пять лет назад. Можно сказать, что система хорошо работает, потому что есть деньги, но эта тенденция вызывает беспокойство. Нужно создать правила для агентов и трансферных окон, ввести потолок зарплат и решить много других проблем, которые никогда не рассматривались всерьез. Меня беспокоит инфляция, вызванная трансферами. Все это напоминает крысиные бега, в которые вовлечены клубы».

Инфантино бесит, что огромные деньги уплывают налево, как в случае с агентами – их комиссионные в 2017-м составили 500 млн долларов. При этом выплаты солидарности клубам, воспитавшим игроков, за тот же период составили всего 60 миллионов долларов. По мнению президента ФИФА, это происходит из-за отсутствия четких механизмов регулирования и большого уровня коррупции на трансферном рынке. Решение о реформировании трансферной системы Джанни принял после сумасшедшего трансфера Неймара в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

Неймар на презентации в «ПСЖ»Getty Images

В ноябре 2017-го ФИФА создала специальную комиссию, в которую вошли представители Международного профсоюза игроков, Ассоциации европейских клубов, ФИФА и бывших футболистов. Среди них – Кафу, Звонимир Бобан, Эдвин ван дер Сар и Марко ван Бастен. На последнем заседании исполкома ФИФА в сентябре был представлен подробный доклад под названием «Реформа трансферной системы-2018».

Основной пункт доклада касается создания единого информационного координационного центра, который будет отвечать не только за регистрацию трансферов, как сейчас, но и транзакции между клубами и комиссии агентам. Футбольная обсерватория швейцарского Международного центра спортивных исследований (CIES) разработала алгоритм оценки трансферной стоимости футболистов – совсем скоро таким клубам, как «Кьево», которые завышают цены на игроков, придется несладко: президент «ослов» несколько лет завышал трансферную цену игроков, чтобы получить лицензию на участие в чемпионате и показать положительный баланс. В случае если клуб готов заплатить выше трансферной стоимости, с него взыщут налог на роскошь. ФИФА намерена коррелировать зарплаты игроков – они будут зависеть от прибыли клуба для избежания финансовых трудностей.

Поль Погба, «Манчестер Юнайтед»Getty Images

Согласно докладу ФИФА, с 2011-го по 2017-й через один неназванный клуб прошло 146 арендованных игроков. В сезоне-2017/18 «Ювентус» отдал в аренду 41 футболиста, «Удинезе» – 27, «Челси» – 22, «Манчестер Сити» – 18. Скоро с этим будет покончено. По новым правилам, клуб в течение сезона отдаст в аренду не более восьми исполнителей и максимум трех из одной команды. Исключение – доморощенные игроки до 21 года, им разрешат получать практику на стороне. Владение прав на футболистов третьими лицами будет полностью исключено, каждый футболист в возрасте 12 лет получит цифровой паспорт. Окончательно утвердить нововведения ФИФА планирует 26 октября на очередном заседании исполкома.

Новый эксперимент ФИФА и Инфантино выглядит очень круто и амбициозно – мировой трансферный рынок давно напоминает джунгли со своими законами, в которых мало места принципам прозрачности и объективности. В теории, предложенные механизмы должны себя оправдать, но пока действия ФИФА напоминают лишь работу налоговой службы. Ее главная цель – тотальный контроль и собственная выгода. Предыдущие проекты Инфантино свидетельствуют о том, что существенных улучшений для футбольной экосистемы мы вряд ли дождемся.

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