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Дзюба мутит с «Эвертоном», Куэнка отправился к Торресу. Трансферы дня без слухов про Игуаина
Новый шанс для русского форварда.
Факты
Исаак Куэнка – в «Саган Тосу»
Если вы помните этого парнишку, который бегал рядом с Месси, то знайте – ему уже 27 лет, а до сегодняшнего дня он был в клубе Сегунды «Реус Депортиу». Теперь полузащитник отправится еще дальше – в японский «Саган Тосу». Приятный бонус: его партнером будет Фернандо Торрес.
Слухи
Артем Дзюба – в «Эвертон»
RT внезапно выдал инсайд про героя ЧМ-2018. Форварда «Зенита» отправляли в «Эвертон», сообщая о заинтересованности главного тренера Марко Силвы. Источник «Р-Спорт» сурово уничтожил мечты – никаких контактов по трансферу в «Эвертон» не было.
Миши Батшуайи – в «Эвертон»
Никола Калинич – в «Зенит»
Петербуржцы хотят усилить атаку, «Атлетико» – разгрузить зарплатную ведомость перед приходом Мораты. Желание обоих клубов может осуществить Никола Калинич, уверен «Спорт Уик-Энд».
Андреа Белотти – в «Вест Хэм»
Марко Арнаутович ну о-о-о-очень не хочет играть за «молотобойцев», поэтому лондонцы хоть и грозятся не продать строптивого австрийца, но все же думают над его заменой. Присмотрели страйкера «Торино» Андреа Белотти, правда выложить за него придется 60-70 млн евро считает Sky Sport Italia.
Андреа БелоттиGetty Images
Иско – куда-нибудь из «Реала»
Уход Иско из «Мадрида» все ближе. Президент «Реала» Флорентино Перес поддержал главного тренера Сантьяго Солари и теперь полузащитник, скорее всего, уйдет летом, если не приспособится к системе коуча.
Гари Кейхилл – в «Фулхэм»
В АПЛ-2018/19 Гари провел всего 22 минуты, поэтому защитник готов к новой обстановке. Но не слишком кардинальной. Gazzetta dello Sport пишет, что 33-летний защитник согласовал контракт с лондонским «Фулхэмом».
«Зенит» покупает и продает, Пёнтек перед сложным выбором. Трансферы доставляют удовольствие