Eurosport

Дзюба мутит с «Эвертоном», Куэнка отправился к Торресу. Трансферы дня без слухов про Игуаина

Дзюба мутит с «Эвертоном», Куэнка отправился к Торресу. Трансферы дня без слухов про Игуаина
Eurosport

19/01/2019 в 21:34Обновлено 19/01/2019 в 21:43

Новый шанс для русского форварда.

Факты

Исаак Куэнка – в «Саган Тосу»

Если вы помните этого парнишку, который бегал рядом с Месси, то знайте – ему уже 27 лет, а до сегодняшнего дня он был в клубе Сегунды «Реус Депортиу». Теперь полузащитник отправится еще дальше – в японский «Саган Тосу». Приятный бонус: его партнером будет Фернандо Торрес.

Слухи

Артем Дзюба – в «Эвертон»

RT внезапно выдал инсайд про героя ЧМ-2018. Форварда «Зенита» отправляли в «Эвертон», сообщая о заинтересованности главного тренера Марко Силвы. Источник «Р-Спорт» сурово уничтожил мечты – никаких контактов по трансферу в «Эвертон» не было.

Миши Батшуайи – в «Эвертон»

Если у «ирисок» не получится с русским страйкером, то придется искать менее крутые варианты. Одним из них ливерпульцы считают Миши Батшуайи. «Эвертон» предложил «Челси» щедрые 30 миллионов евро, сообщает
.

Никола Калинич – в «Зенит»

Петербуржцы хотят усилить атаку, «Атлетико» – разгрузить зарплатную ведомость перед приходом Мораты. Желание обоих клубов может осуществить Никола Калинич, уверен «Спорт Уик-Энд».

Андреа Белотти – в «Вест Хэм»

Марко Арнаутович ну о-о-о-очень не хочет играть за «молотобойцев», поэтому лондонцы хоть и грозятся не продать строптивого австрийца, но все же думают над его заменой. Присмотрели страйкера «Торино» Андреа Белотти, правда выложить за него придется 60-70 млн евро считает Sky Sport Italia.

Андреа Белотти

Андреа БелоттиGetty Images

Иско – куда-нибудь из «Реала»

Уход Иско из «Мадрида» все ближе. Президент «Реала» Флорентино Перес поддержал главного тренера Сантьяго Солари и теперь полузащитник, скорее всего, уйдет летом, если не приспособится к системе коуча.

Гари Кейхилл – в «Фулхэм»

В АПЛ-2018/19 Гари провел всего 22 минуты, поэтому защитник готов к новой обстановке. Но не слишком кардинальной. Gazzetta dello Sport пишет, что 33-летний защитник согласовал контракт с лондонским «Фулхэмом».

«Зенит» покупает и продает, Пёнтек перед сложным выбором. Трансферы доставляют удовольствие

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Идеальный Федерер, коварный Чилич и еще 3 лучших удара дня на Australian Open

01:00
Популярные видео
Павлюченкова отправила Стивенс домой, а себя вернула в 2017-й
3 743 просмотров12 ч
«Австралийские завтраки: тостик, авокадо, яйцо-пашот». Теннисисты – о любимом в Австралии
 951 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться