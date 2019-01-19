Дзюба мутит с «Эвертоном», Куэнка отправился к Торресу. Трансферы дня без слухов про Игуаина

Факты

Исаак Куэнка – в «Саган Тосу»

Если вы помните этого парнишку, который бегал рядом с Месси, то знайте – ему уже 27 лет, а до сегодняшнего дня он был в клубе Сегунды «Реус Депортиу». Теперь полузащитник отправится еще дальше – в японский «Саган Тосу». Приятный бонус: его партнером будет Фернандо Торрес.

Слухи

Артем Дзюба – в «Эвертон»

RT внезапно выдал инсайд про героя ЧМ-2018. Форварда «Зенита» отправляли в «Эвертон», сообщая о заинтересованности главного тренера Марко Силвы. Источник «Р-Спорт» сурово уничтожил мечты – никаких контактов по трансферу в «Эвертон» не было.

Миши Батшуайи – в «Эвертон»

Если у «ирисок» не получится с русским страйкером, то придется искать менее крутые варианты. Одним из них ливерпульцы считают Миши Батшуайи. «Эвертон» предложил « Челси » щедрые 30 миллионов евро, сообщает

Никола Калинич – в «Зенит»

Петербуржцы хотят усилить атаку, «Атлетико» – разгрузить зарплатную ведомость перед приходом Мораты. Желание обоих клубов может осуществить Никола Калинич, уверен «Спорт Уик-Энд».

Андреа Белотти – в «Вест Хэм»

Марко Арнаутович ну о-о-о-очень не хочет играть за «молотобойцев», поэтому лондонцы хоть и грозятся не продать строптивого австрийца, но все же думают над его заменой. Присмотрели страйкера «Торино» Андреа Белотти, правда выложить за него придется 60-70 млн евро считает Sky Sport Italia.

Андреа БелоттиGetty Images

Иско – куда-нибудь из «Реала»

Уход Иско из «Мадрида» все ближе. Президент «Реала» Флорентино Перес поддержал главного тренера Сантьяго Солари и теперь полузащитник, скорее всего, уйдет летом, если не приспособится к системе коуча.

Гари Кейхилл – в «Фулхэм»

В АПЛ-2018/19 Гари провел всего 22 минуты, поэтому защитник готов к новой обстановке. Но не слишком кардинальной. Gazzetta dello Sport пишет, что 33-летний защитник согласовал контракт с лондонским «Фулхэмом».

«Зенит» покупает и продает, Пёнтек перед сложным выбором. Трансферы доставляют удовольствие

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме