Криш ждет Дармиана в «Юве», Пёнтек вот-вот в «Милане». Ленивые трансферы воскресенья

Факты

Эмилиано Сала – в «Кардифф»

Кажется, валлийский клуб лишил всех штатных сотрудников премиальных за январь, чтобы наскрести 20 миллионов евро и купить Эмилиано Салу из «Нанта». Рекордная покупка «Кардиффа» сделал 12+1 в сезоне-2018/19 и делит пятую строчку в списке бомбардиров с Вахби Хазри из «Сент-Этьена».

Юрий Удунян и Виктор Утюжников – в «Велес»

Первый – из «Легион-Динамо», второй – из новотроицкой «Носты». Трансферы дня намекают, что гранды в это воскресенье отдыхали.

Слухи

Гонсало Игуаин – все еще в «Челси»

Остренькую деталь, намекающую на скорый медосмотр в лондонской клинике, принес Calciomercato. Источник утверждает, что Гонсало нет в числе футболистов «Милана», которые выйдут в матче против «Дженоа» в понедельник.

Ярослав Ракицкий – в «Зенит»

Но дороже, чем планировалось, доверительно делится «Динамомания». Представители «Шахтера» планируют стрясти с клуба РПЛ 12 млн евро + 3 млн бонусами. Аппетиты «горняков» стремительно растут: сперва «Зенит» предлагал за защитника 7 млн, а украинцы подняли оффер до 10. Сам Ракицкий в воскресенье отправился с «Шахтером» на тренировочные сборы в Турцию, пишет «Чемпионат».

Маттео Дармиан – в «Ювентус»

Gazzetto Dello Sport обещает скорый переход защитника «Манчестер Юнайтед» к «бьянконери». Аренда обойдется итальянцам в 3 млн евро, выкуп – в 8 млн.

Макси Гомес – в «Вест Хэм»

Источники Sky Sports уверяют, что «молотобойцы» не совсем уверены в желании Арнаутовича играть за клуб из Восточного Лондона, поэтому вовсю приглядываются к доступным опциям на позиции центрфорварда. Видимо, неплохим показался Макси Гомес из «Сельты» – переговоры сторон в процессе.

Кшиштоф Пёнтек – в «Милан»

The Guardian и, например, польское издание Najwyższy Czas! (которому родные и друзья форварда поверят больше) уверяют, что переход Кшиштофа из «Дженоа» в «Милан» – решенное дело. Как и прайс: могучие 35 млн евро.

Милан Бадель – в «Зенит»

В клубе РПЛ появится хотя бы что-то, связанное с Миланом. «СЭ» пишет, что «Зенит» подстраховался на случай перехода Леандро Паредеса в «ПСЖ» (ну или «Челси») и обратил внимание на 29-летнего хорвата из «Лацио». Бадель уже дал согласие клубу из Санкт-Петербурга, сторонам осталось согласовать ценник. В 11 матчах Серии А Милан не оформил ни одного результативного действия.

Седрик Бакамбу – в «Барселону»

Diario Sport утверждает: боссы «блауграны» приглядываются к экс-форварду «Вильярреала» Бакамбе, который сейчас бегает в китайском «Бейцзин Гоане». Седрик приехал не отдыхать в Суперлигу – оформил 13+5 в 27 матчах. Этим, судя по всему, и понравился Эрнесто Вальверде.

Дзюба мутит с «Эвертоном», Куэнка отправился к Торресу. Трансферы дня без слухов про Игуаина

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