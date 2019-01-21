Eurosport
Боатенг внезапно в «Барсе», «Реал» хочет Силву и парня из «Порту». Трансферные прощания понедельника
Игуаин, Мората и Кевин-Принс уже сказали своим клубам гудбай.
Факты
Кевин-Принс Боатенг – в «Барселону»
«Барселона» объявила о переходе ганского футболиста Кевин-Принса Боатенга. Каталонцы арендовали игрока у «Сассуоло» до конца сезона. Аренда будет стоить «Барсе» 2 млн евро, выкуп 31-летнего африканца – 8 млн.
«Барселона» приступила к поиску атакующего игрока после ухода Мунира Эль-Хаддади в «Севилью». В шорт-листе «блауграны» находились Оливье Жиру, Фернандо Льоренте, Кристиан Стуани, Альваро Мората и Одион Игало.
Карлос Сальседо – в «Тигрес»
Сальседо перешел из «Айнтрахта» в «Тигрес». 25-летний мексиканец вернулся на родину для медосмотра. Пока деталей сделки не знает даже Transfermarkt.
Семих Кайя – в «Галатасарай»
Четыре года назад на Семиха Кайя претендовали «Ювентус» и «Атлетико», а сейчас он не нужен даже «Спарте». Чехи купили его в 2017-м, а в январе вернули домой в аренду до конца сезона.
Эшли Коул – в «Дерби»
Если вы думали, что он закончил, то зря. «Дерби» выловил бесплатного Коула и подписал до конца сезона. Помог старый друг Эшли – теперь уже коуч Фрэнки Лэмпард.
Слухи
Эдер – в «Реал» или «МЮ»
«Реал» ведет переговоры по трансферу защитника «Порту» Эдера. Сейчас отступные за центрдефа равняются 50 млн евро, но в июле вырастут еще на 25 млн, пишет AS.
А вот Manchester Evening News заряжает, что защитник «Порту» интересен не только «Реалу», но и «МЮ». Правда, шансов мало, что он сменит клуб зимой.
Марсело – в «Ювентус»
Трансфер уже не так нереален, как казалось осенью. Во-первых, Солари недоволен физической формой Марсело, который набрал лишние 7 кг. Во-вторых, бразилец проигрывает конкуренцию 22-летнему Серхио Регилону. Марсело остался в запасе в двух последних матчах Примеры – это не может не портить ему настроение.
AS сообщает, что Роналду вновь попытается убедить Марсело уехать в Турин, и теперь шансы на успех намного выше. Несмотря на действующий контракт бразильца до 2022 года, сделка может состояться уже летом.
Силва – в «Реал»
Наивные парни из «Реала» хотят Бернарду Силву. Mirror хвалит желание, но добавляет, что забрать португальца из «Сити» почти нереально – Пеп видит в нем замену Сильвы.
Пентек – в «Милан»
«Милан» вот-вот купит Пёнтека у «Дженоа», с которым сегодня сыграл в рамках чемпионата Италии (не было ни поляка, ни Игуаина).
«Переговоры во время матча проблематичны. Сегодня нас ждет матч – вопрос Пёнтека будет решаться после игры. Мы раскрыли карты и в ближайшие 48 часов все решим.
Преуспеет ли он в «Милане»? Надеюсь, да. Либо в «Милане», либо у нас. Посмотрим. Недовольство фанатов? Так работает футбол», – сказал спортивный директор «Дженоа» Джорджо Перинетти.
Ранее сообщалось, что Пёнтек перейдет в «Милан» на правах аренды с правом выкупа за 40 млн евро.
Кшиштоф ПёнтекLaPresse
Мората – в «Атлетико»
Мората очень-очень близок к «Атлетико». Клубы уже обо всем договорились и скоро объявят о сделке – примерно через пару дней.
Sky Sports пишет, что семья Мораты уже вернулась в Мадрид. Goal добавляет, что «Атлетико» согласился на опцию выкупа Мораты – в конце сезона Альваро будет стоить «индейцам» 55 млн евро.
Cadena Cope вставила свои ремарки – Мората пошел на существенное понижение зарплаты ради «Атлетико». После трансфера Альваро «индейцы» расстанутся с Желсоном Мартиншем и Николой Калиничем.
Трансферные итоги воскресенья:
Криш ждет Дармиана в «Юве», Пёнтек вот-вот в «Милане». Ленивые трансферы воскресенья