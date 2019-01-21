Боатенг внезапно в «Барсе», «Реал» хочет Силву и парня из «Порту». Трансферные прощания понедельника

Факты

Кевин-Принс Боатенг – в «Барселону»

«Барселона» объявила о переходе ганского футболиста Кевин-Принса Боатенга. Каталонцы арендовали игрока у «Сассуоло» до конца сезона. Аренда будет стоить «Барсе» 2 млн евро, выкуп 31-летнего африканца – 8 млн.

«Барселона» приступила к поиску атакующего игрока после ухода Мунира Эль-Хаддади в «Севилью». В шорт-листе «блауграны» находились Оливье Жиру, Фернандо Льоренте, Кристиан Стуани, Альваро Мората и Одион Игало.

Карлос Сальседо – в «Тигрес»

Сальседо перешел из «Айнтрахта» в «Тигрес». 25-летний мексиканец вернулся на родину для медосмотра. Пока деталей сделки не знает даже Transfermarkt.

Семих Кайя – в «Галатасарай»

Четыре года назад на Семиха Кайя претендовали «Ювентус» и «Атлетико», а сейчас он не нужен даже «Спарте». Чехи купили его в 2017-м, а в январе вернули домой в аренду до конца сезона.

Эшли Коул – в «Дерби»

Если вы думали, что он закончил, то зря. «Дерби» выловил бесплатного Коула и подписал до конца сезона. Помог старый друг Эшли – теперь уже коуч Фрэнки Лэмпард.

Слухи

Эдер – в «Реал» или «МЮ»

«Реал» ведет переговоры по трансферу защитника «Порту» Эдера. Сейчас отступные за центрдефа равняются 50 млн евро, но в июле вырастут еще на 25 млн, пишет AS.

А вот Manchester Evening News заряжает, что защитник «Порту» интересен не только «Реалу», но и «МЮ». Правда, шансов мало, что он сменит клуб зимой.

Марсело – в «Ювентус»

Трансфер уже не так нереален, как казалось осенью. Во-первых, Солари недоволен физической формой Марсело, который набрал лишние 7 кг. Во-вторых, бразилец проигрывает конкуренцию 22-летнему Серхио Регилону. Марсело остался в запасе в двух последних матчах Примеры – это не может не портить ему настроение.

AS сообщает, что Роналду вновь попытается убедить Марсело уехать в Турин, и теперь шансы на успех намного выше. Несмотря на действующий контракт бразильца до 2022 года, сделка может состояться уже летом.

Силва – в «Реал»

Наивные парни из «Реала» хотят Бернарду Силву. Mirror хвалит желание, но добавляет, что забрать португальца из «Сити» почти нереально – Пеп видит в нем замену Сильвы.

Пентек – в «Милан»

«Милан» вот-вот купит Пёнтека у «Дженоа», с которым сегодня сыграл в рамках чемпионата Италии (не было ни поляка, ни Игуаина).

«Переговоры во время матча проблематичны. Сегодня нас ждет матч – вопрос Пёнтека будет решаться после игры. Мы раскрыли карты и в ближайшие 48 часов все решим.

Преуспеет ли он в «Милане»? Надеюсь, да. Либо в «Милане», либо у нас. Посмотрим. Недовольство фанатов? Так работает футбол», – сказал спортивный директор «Дженоа» Джорджо Перинетти.

Ранее сообщалось, что Пёнтек перейдет в «Милан» на правах аренды с правом выкупа за 40 млн евро.

Кшиштоф ПёнтекLaPresse

Мората – в «Атлетико»

Мората очень-очень близок к «Атлетико». Клубы уже обо всем договорились и скоро объявят о сделке – примерно через пару дней.

Sky Sports пишет, что семья Мораты уже вернулась в Мадрид. Goal добавляет, что «Атлетико» согласился на опцию выкупа Мораты – в конце сезона Альваро будет стоить «индейцам» 55 млн евро.

Cadena Cope вставила свои ремарки – Мората пошел на существенное понижение зарплаты ради «Атлетико». После трансфера Альваро «индейцы» расстанутся с Желсоном Мартиншем и Николой Калиничем.

Трансферные итоги воскресенья:

Криш ждет Дармиана в «Юве», Пёнтек вот-вот в «Милане». Ленивые трансферы воскресенья

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