Кэрролл заменит Кейна, «Наполи» хочет за Аллана 120 миллионов евро. Все о трансферах вторника

Факты

Уэсли Худт – в аренду из «Саутгемптона» в «Сельту»

«Сельта» взяла на полгода голландского защитника, чтобы тот залатал дыры в обороне. Только Худт выступал за «Саутгемптон», который осел на 15-м месте в АПЛ, поэтому перспективы защиты «кельтов» остаются мутными. В аренду включена опция выкупа, а дэф выбрал 12-й номер.

Демба Ба – в аренду из «Шанхай Шеньхуа» в «Башакшехир»

Экс-форвард «Челси» на полгода отправился в клуб Эрдогана. Маска совы для презентации игрока действительно очень подходит – в чемпионате Китая сонный Демба Ба настучал всего пять голов в 17 матчах. Сенегалец будет выступать под 19-м номером.

Мамаду Кулибали – в аренду из «Удинезе» в «Карпи»

После эмиграции этот парень долгое время жил на улице, но благодаря агенту, который увидел его игру на коробке, пробился в большой футбол. Он уже второй год мотается по арендам, но как минимум занимается любимым делом, а еще у него есть дом.

Мамаду КулибалиImago

Слухи

Луис Адриано – в «Галатасарай»

Главный знаток турецкого футбола Эльвин Керимов поделился новостью о Луисе Адриано. Несмотря на серьезный интерес «Галатасарая», бразилец хочет остаться в «Спартаке».

Марио Балотелли – в «Сассуоло»

В этом году эксцентричный нападающий завял. За 10 матчей он оформил лишь один ассист. «Сассуоло» присматривается к Балотелли как к замене Боатенгу, которого арендовала «Барселона».

Энди Кэрролл – в «Тоттенхэм»

Травма Харри Кейна – мощнейший удар по составу «шпор». У Маурисио Почеттино и руководства есть еще несколько дней, чтобы найти Урагану замену. Пока всплыл слух только о Кэрролле, за которого Леви готов выложить два миллиона евро.

Энди КэрроллGetty Images

Кристан Сапата – в «Фенербахче»

Недавно пресса твердила о том, что Сапата подпишет с «Миланом» новый контракт, но уже сегодня главный инсайдер Джанлука ди Марцио вбросил слух о переходе колумбийца в «Фенербахче». Турецкий клуб готов взять его на 2,5 года и платить 2,4 мульта евро за сезон.

Стефано Сенси – в «Барселону»

«Барса» заинтересовалась еще одним игроком «Сассуоло». На этот раз им приглянулся 23-летний полузащитник Сенси, у которого в следующем сезоне заканчивается контракт. По слухам, каталонцы уже ведут переговоры с его агентами.

Дуван Сапата – в «Вест Хэм»

После того, как нападающий «Аталанты» оформил покер и сравнялся по голам с Роналду в Серии А, по нему сразу посыпались предложения. Клуб из Бергамо уже отклонил 40-миллионый оффер от «Вест Хэма».

Марио Пашалич и Дуван СапатаLaPresse

Инсинье и Аллан – в «ПСЖ»

Paris United уже выследил президента «Наполи» де Лаурентиса вместе со спортивным директором «ПСЖ» Антеру Энрике в одном из парижский отелей. По слухам, парижане интересуются Инсинье и Алланом. За бразильца они готовы отстегнуть 60 миллионов евро, но «Наполи» настаивает на 120.

Джон Оби Микел – в «Мидлсбро»

Тони Пулис уломал Джо Оби Микела на переход в «Мидлсбро». Он поговорил с семьей нигерийца и настоял на чемпионских амбициях. Сегодня полузащитник прошел медобследование.

Зе Луиш – в «Лидс»

По информации «Чемпионата», «Лидс» предложил за Зе Луиша 12 миллионов евро. «Спартак» не готов расстаться с нападающим, поэтому отклонил предложение.

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