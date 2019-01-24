Джон Оби Микел в Чемпионшипе, Леандро Паредес спешит в Париж. Трансферные сладости и горечи четверга

Факты

Джон Оби Микел – в «Мидлсбро»

C 2017 года легенда «Челси» (249 матчей, один гол) выступал в Китае за «Тяньцзинь Тэда», а теперь вернулся в Англию, но не в АПЛ, а на лигу ниже. Полугодичный контракт с Джоном Оби подписал «Мидлсбро», тренер которого Тони Пулис заявил: «Он для меня как Оби-Ван».

Тимур Жемалетдинов – из ЦСКА в «Лех»

21-летний нападающий ЦСКА отправился в аренду в Польшу до конца сезона-2018/19. Тимур еще не прошел медобследование, но клубы уже обо всем договорились. Ближе к лету они обсудят вариант, при котором «Лех» выкупит Жемалетдинова.

Ивелин Попов – в «Ростов»

Дончане подобрали еще одного игрока, от которого отказался «Спартак». У Ивелина были варианты в Чемпионшипе и Арабских Эмиратах, но он остался в России еще как минимум на 2,5 года – именно на столько рассчитан его контракт с командой Валерия Карпина.

Слухи

Леандро Паредес – в «ПСЖ»

Французские СМИ наперебой утверждают, что аргентинец уже направляется в Париж, где его ждут с ручкой и листком бумаги. «Зенит» и «ПСЖ» уладили детали перехода Паредеса: российский клуб получит 47 млн евро (в 2017-м покупали за 23), а сам Леандро подпишет контракт на 4,5 года.

Уильфрид Заха – в «Боруссию Д»

Уильфрид ЗахаGetty Images

Лидеры чемпионата Германии собираются заменить Кристиана Палисика атакующим игроком «Кристал Пэлас» Уилфридом Заха. «Шмели» хотели бы заполучить игрока по завершении сезона, а сам он мечтает выступать в ЛЧ. Клубы могут сойтись на компенсации в 50 млн евро – рекордной для «Дортмунда».

Джордан Лукаку – в «Ньюкасл»

«Сороки» в ближайшее время объявят об аренде защитника «Лацио» и брата Ромелу Лукаку Джордана. Соглашение будует рассчитано до конца сезона. Обидно одно: матч, в котором Ромелу и Джордан сойдутся друг против друга, не состоится – клубы дважды уже играли в этом сезоне.

Ярослав Ракицкий – в «Зенит»

Новой информации по переезду 29-летнего защитника в Россию не прибавилось, но кое-что важное все же произошло: «Шахтер» выложил в YouTube ролик со всеми голами Ярослава за клуб. Явный ритуал прощания с легендой.

Адриен Силва – в «Милан»

«Россонери» заинтересованы в приобретении полузащитника «Лестера» Адриена Силвы. Португалец, который в 2018-м достался «лисам» после скандального перехода (трансфер не успели оформить до закрытия окна, из-за чего Адриен провел полгода без футбола), отыграл в АПЛ в этом сезоне меньше 100 минут.

Аллан – в «ПСЖ»

Утром «ПСЖ» хотел заполучить полузащитника за 50-60 млн евро, вице-чемпионы Италии выкатили за Аллана ценник в 120 млн. Казалось, переговоры зашли в тупик, но позднее выяснилось – боссы «Наполи» дожали парижан и заставили их выплатить более 100 млн за 29-летнего бразильца.

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