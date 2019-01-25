Мозес в Турции, медосмотр Паредеса в «ПСЖ» и новый защитник «Юве». Сладкие трансферы вечера пятницы

Факты

Виктор Мозес – из «Челси» в «Фенербахче»

Главная находка Антонио Конте в подвалах «Стэмфорд Бридж» почти не играет при Маурицио Сарри и потому сбежал в Турцию. Мозес ушел в «Фенер» в полуторагодичную аренду, и, похоже, что без права выкупа. Официальный сайт «Челси» пожелал Виктору взлететь вместе с новой командой с 15-го места турецкой лиги, так что расстались клуб и футболист цивилизованно.

Хетаг Хосонов и Астемир Гордюшенко – из ЦСКА в ФНЛ

Евгений Гинер пристроил птенчиков в первый дивизион. Герой мема «Тупо Хосонов» отправился в «Тамбов», и местный спортдир уже раскатал губу, что если клуб выйдет в РПЛ, что Хетаг, возможно, останется в городе имени Мурата Насырова.

Гордюшенко, забивший первый мяч на новой арене ЦСКА, уехал в «Тюмень». И если Хосонов хотя бы в топе русского Чемпионшипа, то будущая команда Астемира плетется в зоне вылета и легко на следующий сезон может оказаться в ПФЛ. Хорошо, что у обоих фрешменов арендные соглашения до конца футбольного года.

Александр Исак – из «Боруссии Д» в «Виллем II»

За 17-летнего шведского таланта «Дортмунд» два года назад отвалил 9 миллионов евро, а сам Исак отказал мадридскому «Реалу». Главный хайлайт его карьеры – то, что боссы «Боруссии» купили Александра без ведома тогдашнего тренера Томаса Тухеля, чем сильно взбесили коуча. Отчасти Исак стал (не главной, но) причиной, по которой Тухель покинул «желто-черных», но на поле швед не показывал ничего выдающегося – 5 матчей и 0 голов в прошлом сезоне. Теперь ему 19, и аренда в середняк Эредивизи выглядит логичной.

Стефано Стураро – из «Ювентуса» в «Дженоа»

Туринский клуб расчищает ростер. Теперь в родной клуб отправился Стураро. Ему всего 25, но прошлый год он не играл в «Спортинге» из-за серьезной травмы, так что в Генуе залижет все болячки и вернется на приемлемый уровень. «Дженоа» заплатит за его аренду 1,5 млн евро, а летом докинет еще 8,5 миллионов и заберет кровинушку насовсем.

Роман Безус – из «Сент-Трюдена» в «Гент»

Украинский полузащитник играет в Бельгии с 2016 года и впервые сменил клуб. Теперь он в «Генте», и бывшему футболисту киевского «Динамо» и «Днепра» будет попроще – во-первых, за новую команду играют два украинца (Игорь Пластун и Роман Яремчук) и грузин Георгий Чакветадзе, а, во-вторых, еще недавно «Гент» выступал в Лиге чемпионов. Для амбиций Безуса это явно шаг вперед.

Слухи

Леандро Паредес – в «ПСЖ»

Леандро Паредес, «Зенит»Getty Images

Строптивый аргентинец никак не уедет из «Зенита» в топ-клуб. ESPN FC сообщил, что семья Паредеса уже в Париже, а в районе 15:00 сразу два инсайдера – Фабрицио Романо и Мухамед Буафси – пульнули новости о готовой сделки по Леандро. Полузащитник не вошел в заявку «Зенита» на матч со «Спартаком» на турнире в Катаре, так что вести о медосмотре Паредеса в клинике Дохи для «ПСЖ» кажутся правдой.

Седрик Соариш – в «Интер»

Тот же Фабрицио Романо уточнил, что чемпион Европы-2016 переедет из «Саутгемптона» в Серию А. «Нерадзурри» возьмут португальца в аренду до конца сезона с обязательным выкупом. Sky Sport Italia нашептал, что за него «Сотон» получит лишь 500 тысяч евро в этом сезоне и целых 11 миллионов в следующем, а репортеры CalcioMercato подловили Соариша при входе в миланскую клинику. Там Седрик пройдет медобследование для нового клуба.

Мартин Касерес – в «Ювентус»

Джанлука ди Марцио затвитил, что Мехди Бенатия соблазнился на оффер в 10 млн евро из Катара, так что «Юве» нужен новый опытный защитник. Фабио Паратичи рассматривал Бранислава Ивановича из «Зенита» и Мартина Шкртела из «Фенербахче», но остановился на проверенной кандидатуре. Мартин Касерес выступал за «бьянконери» в сезоне-2009/10 и потом тусил в Турине с 2012 по 2016 гг., так что для него в клубе все знакомо. Ди Марцио ближе к вечеру заявил, что «Ювентус» договорился и с «Лацио», так что о трансфере скоро объявят официально.

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