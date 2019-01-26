Eurosport
Годин собрался в «Интер», Гвардиола ушел в «Вальядолид». Субботние трансферы пришли шокировать
При этом Пеп все еще в «Сити» – такая вот история.
Факты
Вагнер Лав – в «Коринтианс»
Бразилец вернулся Бразилию и подписал контракт с «Коринтиансом». Нападающий покинул «Бешикташ» из-за финансовых проблем турецкого гранда и достался новому клубу бесплатно. Контракт рассчитан до конца сезона-2020.
Джош Майя – из «Сандерленда» в «Бордо»
«Бордо» усилился 20-летним нападающим «Сандерленда» Джошем Майя. Французы заплатили 3,5 млн евро за воспитанника «черных котов», который забил 16 голов в 30 матчах сезона.
Серхи Гвардиола – в «Вальядолид»
Человек, который не имеет никакого отношения к главному тренеру «Сити», стал игроком «Вальядолида». Форвард «Кордобы» перешел за 4,5 млн евро и подписал 4-летний контракт.
Марко Арнаутович – в «Вест Хэме»
Австриец собирался покинуть клуб после многомиллионного предложения китайских клубов, но после долгих раздумий все же остался в Лондоне.
«Клуб направил мою карьеру по правильному пути с тех пор, как я присоединился к нему. Так что я решил отказаться от предложения. Хочу помочь команде подняться как можно выше в таблице Премьер-лиги и попытаться выиграть Кубок Англии», – заявил Марко.
Слухи
Диего Годин – в «Интере»
Защитник «Атлетико» все же покинет Мадрид – он прошел медосмотр в «Интере», сообщил Джанлука ди Марцио. Контракт вступит в силу летом и продлится до 2021 года с опцией продления еще на сезон.
Мартин Касерес – в «Ювентусе»
Защитник «Лацио» в третий раз вернется в «Ювентус». Он уже прибыл в Турин и прошел медобследование, чтобы завершить трансфер в ближайшие сутки.
Леандро Паредес – все еще не в «ПСЖ»
Главный тренер парижан Томас Тухель прокомментировал ситуацию с трансфером аргентинца: «Трансфер еще не оформлен. По этой причине я не хочу говорить о Леандро. Мы должны завершить переход на выходных, надо подождать». Завстра максимум вы увидите информацию про Леандро в разделе «Факты».
Каллум Хадсон-Одои – в «Баварии»
Каллум Хадсон-ОдоиGetty Images
«Бавария» готовит новое предложение по Хадсон-Одои. Предполагается, что оно достигнет отметки в 40 млн евро. За игроком также ухлестывает «Лейпциг», который готов заплатить 20 млн и оформить хороший процент со следующей перепродажи.
Кристиан Эриксен – много где, но не в «Реале»
AS сообщил, что «Реал» отказался от трансфера Кристиана Эриксена. Все из-за Леви – он просил за датчанина 250 млн евро, а «Мадрид» был готов только на 85 млн. Другие претенденты на Кристиана пока не отвалились. AS добавил, что на датчанина засматриваются «МЮ», «Челси», «Бавария» и «Ювентус». Сам футболист разочарован зарплатой в «Тоттенхэме» и хочет прибавки.