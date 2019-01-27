«Реал» провоцирует Азара, «Тоттенхэм» склоняет Рабьо. Клубы готовы тратить, но как-то не выходит

Факты

Юрий Лодыгин – в «Олимпиакосе»

Голкипер «Зенита», который за год изучил каждый миллиметр скамейки на «Газпром Арене», вырвался и укатил на вторую родину – в Грецию. Юрия в аренду взял неожиданно второй клуб Суперлиги – «Олимпиакос». Соглашение рассчитано до будущего лета, после чего клубы обсудят полноценный трансфер.

Игнатий Нестеров – в «Ухуд»

Великий узбекский вратарь наконец-то покинул страну и ушел в зарубежный клуб. 35-летний футболист, выступавший за «Пахтакор», «Буденкор» и ташкентский «Локомотив», подписал пусть и недолгосрочный, но все же контракт до конца сезона-2018/19.

Желсон Мартинш – в «Монако»

Мадридцы освободили место под Альваро Морату, выпроводив на полгода полузащитника Желсона Мартинша. Португалец пришел в «Атлетико» летом, но так и не стал основным: за 12 неполных матчей он забил один мяч. В «Монако» он останется до конца сезона-2018/19.

Слухи

Френки де Йонг – из «Аякса» в «Барсу»

Голландец колебался между каталонским клубом и «ПСЖ», но «сине-гранатовые» показали ему многочисленные сообщения от Неймара. Бразилец жаловался на жизнь в Париже и просился назад. После этого Де Йонг отбросил все раздумья, передает AS. В «Барселоне» его следует ждать будущим летом.

Адриен Рабьо – из «ПСЖ» в «Тоттенхэм»

Адриен РабьоGetty Images

«Тоттенхэм» так хочет французского полузащитника «ПСЖ», что готов платить ему 7,5 млн евро в год. Хотя фишка даже не в этой цифре, а в том, что игроку предлагают подписной бонус в 5 млн.

Эден Азар – из «Челси» в «Реал»

AS пишет, что «Реал» отказался от приобретения Кристиана Эриксена и полностью переключился на Эдена Азара. Вокруг бельгийца мадридцы построят «Галактисо» 3.0. По информации испанского источника, «Мадриду» придется раскошелиться ради 28-летнего бельгийца на сумму свыше 100 млн евро.

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