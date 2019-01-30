Денис Суарес – в «Арсенале», Хамес – летом в «Реал». До закрытия трансферного окна остался 1 день

Факты

Денис Суарес – из «Барселоны» в «Арсенал»

Проспект каталонского клуба продлил истекающий в июне 2020-го контракт с «Барсой» еще на год и только затем улетел в Лондон. «Арсенал» неоднократно подтверждал, что зимой у него есть деньги исключительно на аренды, так что Суарес переехал на «Эмирейтс» на временной основе, но «канониры» смогут выкупить его летом. Денис пересекался с Унаи Эмери в «Севилье», поэтому, наверное, рад переходу в лондонский клуб.

Сандро Вагнер – из «Баварии» в «Тяньцзинь Теда»

Дерзкий немец покинул Мюнхен ради азиатских гонораров. «Он пришел к нам и попросил расторгнуть контракт, потому что получил выгодное предложение из Китая», – сдал форварда спортдир «Баварии» Хасан Салихамиджич. Смешно, что в 2016-м тогда еще игрок «Дармштадта» Вагнер уверял, что в Бундеслиге мало получают и что надо ориентироваться на американские лиги. Что ж, теперь его зарплата вырастет до 7,5 млн евро за сезон – с китайскими налогами сопоставимые деньги с Робертом Левандовским.

Николай Комличенко – из «Краснодара» в «Младу-Болеслав»

Сергей Галицкий давно забивался в твиттере с телекомментаторами, что «быки» однажды сыграют 11 воспитанниками. Пока задача проваливается: саратовец Смолов давно в «Локо», а Комличенко, которого растили под Федей, теперь окончательно в Чехии. «Млада» выкупила его за 400 тысяч евро (оценка Transfermarkt.de), и страшно представить, сколько бы стоил его русский паспорт в других клубах РПЛ.

Александр Гладкий – из «Ризеспора» в «Адана Демирспор»

Легендарный игрок, выступавший на Украине и в «Динамо», и в «Шахтере», отправился в Турцию летом 2018-го. В середняке местной лиги он провел лишь 12 матчей за полгода, в основном выходил на замену и забил лишь три мяча в Кубке. Новый клуб Гладкого идет девятым в турецкой ФНЛ и вряд ли поднимется выше в этом году.

Хесе Родригес – из «ПСЖ» в «Бетис»

Испанцы арендовали бывшего игрока «Реала» до июня. Хесе в прошлом сезоне работал вместе с тренером «Бетиса» Кике Сетьеном в «Лас-Пальмасе», поэтому радостно сбежал из Парижа. У Родригеса были надежды на Томаса Тухеля, но в «ПСЖ» игрок провел на поле ровно минуту – в Кубке Франции при счете 2:0 в пользу команды Неймара.

Слухи

Хамес Родригес – из «Баварии»

Хамес Родригес, Нико Ковач, «Бавария»Imago

Колумбийцу не понравились воспитательные меры Нико Ковача – игрок опоздал на 17 минут на тренировку перед матчем со «Штутгартом» и вышел на поле тоже на 17 минут. Хамес устроил истерику боссам «Баварии» и поставил ультиматум: либо новый коуч летом, либо я ухожу. Bild и Marca в два голоса считают, что полузащитник вернется в «Реал», потому что «Мюнхену» легче не выкупать его у Флорентино Переса за 42 миллиона евро.

Янник Феррейра-Карраско – в «Арсенал» или «Милан»

Бельгийский вингер, который тусит в Китае, может вернуться в Европу в закрывающееся трансферное окно. Его, по версии Джанлуки ди Марцио, всерьез хочет лондонский «Арсенал», который нацелился на него после провала переговоров по Ивану Перишичу из «Интера». Вечером появились слухи, что «Милан» тоже вернулся к теме с Карраско и предлагает ему полугодичный контракт, а его нынешний клуб «Далянь Ифань» предлагал контракты звездам Серии А Андреа Белотти и Чиро Иммобиле. «Лацио» с «Торино», конечно, отказались.

Идрисса Гуйе – в «ПСЖ»

Идрисса ГуйеGetty Images

Инсайдер RMC Sport Лоик Танзи сначала сообщил, что «Пари Сен-Жермен» увеличил предложение по ганскому опорнику до 30 миллионов евро, и «Эвертон» не отклонил этот оффер. Но в дело вмешался главный тренер «ирисок». По данным Paris United, Марку Силва встретился с руководством и пригрозил, что подаст в отставку, если Гуйе покинет Ливерпуль. Похоже, что полузащитник никуда не уедет.

Мигель Альмирон – в «Ньюкасл»

Полузащитник сборной Парагвая в 2018-м выиграл с «Атлантой Юнайтед» MLS и уже в паре шагов от трансфера в АПЛ. 25-летний хав попрощался с «Атлантой» в инстаграме и уже прибыл в Ньюкасл на медосмотр – осталось только поставить подпись под соглашением. «Сороки» – единственные, кто не побили клубный трансферный рекорд после нового телеконтракта Премьер-лиги, так что 23 млн евро за Альмирона превзойдут 18,8 млн евро, заплаченные за Майкла Оуэна мадридскому «Реалу» еще в 2005-м.

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