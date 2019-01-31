31 января – день, когда футбольные клубы проворачивают последние сделки за зиму, а репортеры спортивных телеканалов переживают худшие часы в жизни.

Обычно руководство канала отправляет журналиста на территорию футбольного клуба – чтобы была тематическая картинка на фоне и атмосфера. Но там также появляются болельщики и зеваки, для которых особым сортом развлечения стали пранки над людьми с микрофоном в руке.

Это видео вы должны хорошо помнить. 1 сентября 2014 года, в последний день летнего трансферного окна, ведущий новостей на Sky Sports вышел в эфир – и в тот момент, когда включились камеры, в кадре рядом с головой журналиста Алана Ирвина появилась секс-игрушка фиолетового цвета. Прохожий успел повертеть дилдо рядом с ухом репортера всего пару секунд – и его руку убрали.

Такое происходит не только на Sky и не только в Англии – вот, например, эпизод на итальянском ТВ. Атаковали, правда, не при помощи дилдо – в ход пошел безобидный банан.

Иногда болельщики на заднем плане не совершают, а только изображают какое-нибудь действие. Например, непристойное.

А в 2017-м футболист Марио Балотелли пожаловался, что журналистки итальянского Sky Sport куда интереснее оформляемых в дедлайн ТО сделок.

Это он про даму справа.

Перед зимним трансферным дедлайном в 2018-м Sky официально объявили, что будут направлять репортеров в безопасное место, дальше от локаций с зеваками на заднем плане. Но классику будут помнить всегда.

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