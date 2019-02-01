2 новичка «Барсы», Тилеманс и Кудряшов сменили команды. 13 мощных трансферов последнего дня дозаявок

Денис Суарес – из «Барселоны» в «Арсенал»

Испанца объявили еще в среду, потом удалили записи с официальных сайтов, а в четверг окончательно все подтвердили. «Арсенал» получил полузащитника в аренду с правом выкупа по окончании сезона за 25 миллионов евро.

Себастьян Джовинко – из «Торонто» в «Аль-Хиляль»

Американцы не договорились о продлении контракта и сбагрили легенду (лучший бомбардир в истории клуба с 83 мячами) в Саудовскую Аравию. Сумма чисто символическая – миллион долларов, но может вырасти до трех.

Анте Палаверса – из «Хайдука» в «Манчестер Сити»

Молодой талант прикатит только через 1,5 года, а пока останется в «Хайдуке», из которого его и выкупили, сообщает сайт хорватского клуба. Срок соглашения составил 4,5 года, а заплатят «горожане», по информации The Guardian, 8 миллионов евро.

Мигель Альмирон – из «Атланты» в «Ньюкасл»

Эта история могла бы быть совсем кинематографичной, если бы новичок «сорок» был мексиканцем, но нет. Он – парагваец, ему 24 года, а «Атланта» получит за него 24 миллиона евро. Контракт с полузащитником подписан на 5,5 лет.

Этот трансфер почти повторил рекорд английского клуба – трансфер Майкла Оуэна в 2005-м за 25 миллионов евро. Если рассматривать суммы в фунтах стерлингов, то рекорд все-таки пал: 21 миллион против 17.

Эмерсон Лейте – из «Атлетико Минейро» в «Барселону»

Внезапно каталонцы объявили о трансфере, про который совсем не было слухов. Эмерсон – правый защитник молодежной сборной Бразилии и зимой выступит на Копа Америка U-20.

Пресс-служба «блауграны» сравнила его с Дани Алвесом. «Мало того, что Эмерсон создает проблемы противостоящим ему вингерам, он способен отдавать точные передачи нападающим», – написала она в отчете о трансфере. Но это не помешает ему поиграть в аренде в «Бетисе», а затем переехать на «Камп Ноу».

Жан-Клер Тодибо – из «Тулузы» в «Барселону»

Изначально 19-летний француз должен был отработать контракт с прежним клубом и в июле перебраться в Каталонию, но сине-гранатовые вытащили его из Лиги 1 и в пятницу организовали Тодибо презентацию. Ему дали шестой номер Хави, потому что остальные заняты. У «Барсы» был свободен еще №25, но под ним по регламенту может играть только вратарь. Даже Томасу Вермалену, выступавшему под ним, пришлось сменить футболку на 24-ю, ведь это нарушение.

Синдзи Кагава – из «Боруссии» (Дортмунд) в «Бешикташ»

Японец сильно сдал в последние сезоны и не проходил в старт «Дортмунда». Он нанимал агента, чтобы найти команду в Примеру, но в итоге выбирал между «Ганновером» и «Бешикташем». Победила Турция.

Федор Кудряшов – в «Истанбул Башакшехир»

Защитник сборной России в январе отказался от понижения зарплаты в «Рубине», расторг контракт с казанцами и искал новый клуб как свободный агент. Писали, что Кудряшов осенью договорился с «Зенитом» и что ездил на переговоры с «Краснодаром», но всплыл в Турции, куда чуть не рванул еще до «Ростова» в 2017-м. «Истанбул Башакшехир» встретил его ядерным видео в твиттере под психоделический кавер «Калинки», но главное, что предоставил полуторагодичный контракт.

Юри Тилеманс – из «Монако» в «Лестер»; Адриен Силва – из «Лестера» в «Монако»

Полузащитник сборной Бельгии почти весь день провел в Лестере, так что его заметили все интерессующиеся репортеры. Тилеманс махнулся командами с Адриеном Силвой. Летом 2017-го португальцу не хватило 14 секунд для перехода в АПЛ из «Спортинга» в АПЛ, но при Клоде Пюэле он так и не заиграл в Англии. Теперь Силва попробует во Франции, а Юри – среди «лис».

Питер Крауч – из «Сток Сити» в «Бёрнли»

Британский форвард с самым клевым твиттером вернулся в АПЛ, на этот раз в «Бёрнли». Его новый клуб отметил трансфер видео с игрушечным роботом – намек на самый известный танец-празднование Крауча. В обмен на Питера в «Сток» отправился Сэм Воукс, а сам двухметровый верзила подписал контракт до конца сезона. Ему уже 38 лет, так что такая перестраховка оправдана.

Жорж-Кевин Нкуду – из «Тоттенхэма» в «Монако»

За 2,5 года в Лондоне Нкуду провел лишь 26 матчей, а Маурисио Почеттино доверял ему лишь в ситуациях, похожих на нынешнюю – травмированных столько, что некем играть. Непонятно только одно – почему 23-летний парень так долго сидел на скамейке и не рыпался из глубокого запаса «шпор»? Остаток сезона в аренде на «Луи II» дадут ответ: либо Жорж-Кевин совсем растерял форму, либо копил силы для нового взрыва.

Джеффри Брума – из «Вольфсбурга» в «Шальке 04»

Голландский защитник зацепил в «Челси» еще Карло Анчелотти, с тех пор поиграл много где и полноценно осел в «Вольфсбурге». После двух лет среди «волков» он перебрался в «Шальке», где не провел ни одного матча в этом сезоне. «Кнаппены», видимо, заменят Брумой ушедшего в «Монако» Налдо – Джеффри и моложе, и, возможно, быстрее. Увидим весной на практике.

Бешеные фанаты заставили Sky Sports изменить прямые эфиры. Трансферное окно в Англии уже не то