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Гонсало Игуаин, Альваро Мората или Сеск Фабрегас? Выбери самый впечатляющий трансфер зимы
Этот январь был жирным на большие переходы.
Зимнее трансферное окно-2019 захлопнулось, подарив нам множество суперских сделок. Eurosport.ru предлагает еще разок вспомнить все громкие переходы января и выбрать из них самый-самый.
Дерзай, выбор только за тобой!
А здесь можно пройти какой-нибудь тест:
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