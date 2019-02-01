Гонсало Игуаин, Альваро Мората или Сеск Фабрегас? Выбери самый впечатляющий трансфер зимы

Зимнее трансферное окно-2019 захлопнулось, подарив нам множество суперских сделок. Eurosport.ru предлагает еще разок вспомнить все громкие переходы января и выбрать из них самый-самый.

Дерзай, выбор только за тобой!

А здесь можно пройти какой-нибудь тест:

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