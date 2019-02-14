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Клубы Топ-5 потратили в январе на трансферы 568 млн евро
Это на 6,4% больше, чем год назад.
ФИФА опубликовала отчет о зимних трансферах в чемпионатах Англии, Франции, Германии, Италии и Испании.
В январе клубы потратили на трансферы 568,3 млн евро, сообщила пресс-служба организации. Английские клубы закупились на 157,6 млн, итальянские – 127,9, немецкие – 99,5, испанские – 99, французские – 84,3.
- Всего клубы Топ-5 совершили 349 трансферов, что составляет 59% от общего количества переходов в мире в этот период.
- Из 211 членов-ассоциаций ФИФА на рынок в январе вышли 162.
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