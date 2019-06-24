Топ-трансферы дня

Куинси Промес – из «Севильи» в «Аякс» за 15,7 млн евро

Красно-белый цвет прилип к Промесу, как припевы песен Little Big к коре твоего головного мозга. Он был таким в «Спартаке» и «Севилье», будет и в «Аяксе». Голландец вернулся домой и подписал пятилетний контракт с амстердамским клубом. Полуфиналист последней ЛЧ заплатил за Братуху 15,7 млн евро.

Сергей Паршивлюк – из «Ростова» в «Динамо»

Еще один парень, связанный со «Спартаком», сменил клуб в понедельник. Паршивлюк покинул «Ростов» на правах свободного агента и подписал соглашение с «Динамо» по системе «2+1».

«Большой период моей карьеры был связан со «Спартаком». Это часть моей жизни. Но сейчас мой клуб – «Динамо», и обещаю, что сделаю для команды все от меня зависящее», – отметил 30-летний футболист.

А еще в «Динамо»:

Бело-голубые закидали фанатов новостями. Москвичи продлили соглашение с главным тренером Дмитрием Хохловым и его штабом.

А еще пролонгировали истекающие договоры с Антоном Шуниным и Тони Шуньичем (да, это два разных игрока), а еще с Романом Евгеньевым и Григорием Морозовым.

Алексей Козлов, игравший за «Динамо» с 2014-го, новый контракт не получил и ушел на рынок свободных агентов.

Топ-5 слухов дня

«Наполи» готовится к уходу Кулибали

Новости про уход Калиду воскресают каждое трансферное окно, но сейчас, кажется, все серьезно. «Наполи» уже ищет сенегальцу замену и почти договорился с «Ромой» по Маноласу. Римляне не против отпустить грека, который в Неаполе будет получать 4 млн евро в год.

Что касается Кулибали, то на него претендуют «Ювентус», «ПСЖ», «МЮ», «Сити», «Ливерпуль» и «Иртыш» (окей, «Иртыш» сам отказался от центрбека). «Останусь ли я в «Наполи»? Не знаю», – прокомментировал слухи Калиду.

«Реал» отпустит Себальоса

Мадридцы избавятся от хлама после того, как Флорентино Перес пересмотрел «Трое из Простоквашино». На выход укажут Дани Себальосу, за которого «Мадрид» планирует выручить 50 млн евро. По информации AS, в претендентах «Тоттенхэм» и «Милан».

Что там нового по Неймару?

За желанный исход нужно платить рублем (ну или евро). Нападающему «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймару ради возвращения в «Барселону» придется пойти на серьезные финансовые жертвы.

Среди условий, которые «Барса» выдвинула футболисту для камбэка, значится значительное уменьшение заработной платы. Вместо нынешних 36 миллионов евро в год Неймар будет получать на «Камп Ноу» 22 миллиона, сообщает Mundo Deportivo.

А по Погба?

«Пари Сен-Жермен» уже сделал «МЮ» предложение о трансфере полузащитника, сообщает The Independent. Парижане предложили прямой обмен Погба на Неймара. Эд Вудворд отказал: причинами стали оклад бразильца, значительно превосходящий зарплату Погба, и нежелание директора отпускать Поля.

«Барса» послала Алвеса

Дани ушел из «ПСЖ», занялся поисками нового клуба и через агента предложил услуги «Барселоне». Но Marca утверждает, что каталонцам такой вариант не улыбается.

Где еще 36-летнему бразильцу заплатят хорошие деньги? Конечно, в Турции. Fanatik пишет, что стамбульские боссы уже вышли на Дани.

Тут больше трансферных новостей дня:

Все трансферы понедельника. Как это было

А тут гайд по топовой трансферной политике:

«Реал» – образец для «ПСЖ» и «Ман Сити». Перес потратил 300 миллионов евро, но не нарушил ФФП