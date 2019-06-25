Топ-5 трансферов дня

Яспер Силлессен – из «Барселоны» в «Валенсию»

Запасной голкипер каталонцев уже прошел медосмотр в астурийском клубе и даже подписал контракт. «Барса» обменяет основного вратаря сборной Голландии на бразильца Нето – никаких денег, только натуральный бартер. Причем чтобы «Валенсия» по красоте обошла финансовый фэйр-плей – она проведет трансфер в счет прошлого сезона, а «Барселона» купит Нето в счет нового. Гении? Гении.

Андре Гомиш – из «Барселоны» в «Эвертон»

Португалец провел прошлый сезон в аренде в «ирисках», но теперь присоединится к клубу на постоянной основе. «Эвертон» переведет в Каталонию 25 миллионов евро, Гомиш подписал полноценный пятилетний контракт. «Рад, что заключил соглашение с клубом – это было простым решением, я счастлив, что принял его. Знаю, что в «Эвертоне» приложили большие усилия, чтобы подписать меня, и я благодарен клубу за это. Меня здесь очень поддержали с первого дня, хочу показывать для болельщиков лучший футбол, на который я способен. Потому что они заслуживают подобной отдачи от каждого игрока», – сказал Андре.

Жан Лукас – из «Фламенго» в «Лион»

Жадный президент «Олимпика» Жан-Мишель Оляс не пожмотился и вывалил за 21-летнего бразильца 8 миллионов евро. Во вселенной Оляса это значит две вещи: либо Лукас невероятно талантлив и через пару лет вырастет в цене на 500%, либо кто-то из нынешних игроков «Лиона» улетает в топ-клуб за бешеные деньги. Для французов хорошо, что одно не всегда исключает второе.

Марк Кардона – из «Барселоны» в «Осасуну»

Форвард показывал лютую статистику по юниорам и перешел в «Барселону Б», когда ему был 21 год. За главную команду он провел один матч в Кубке Испании и за это получил медаль за победу в том турнире. В сезоне-2018/19 Кардона отыграл 16 матчей за «Эйбар», забил всего три мяча, но получил приглашение от вернувшейся в Примеру «Осасуны». За футболиста «Барса» получила 2,5 млн евро, а его отступные составили аж 14 миллионов.

Вильям Ванкер – из «Антальяспора» в «Тулузу»

Бывший опорник «Динамо» после Москвы и Рима подписал полноценный контракт с клубом из турецкого курорта. Но прошедший сезон он провел между Антальей и Монако, но в одной команде с Головиным он провел всего три матча. «Тулуза» взяла Ванкера в аренду на сезон-2019/20, и, кажется, это последний шанс 30-летнего француза на карьеру в большом чемпионате.

Топ-5 слухов дня

Адриен Рабьо – из «ПСЖ» в «Ювентус»

Адриен Рабьо, «ПСЖ»Getty Images

Боссы туринского клуба плохо спят, если знают, что в мире есть свободные агенты и с ними еще не подписан предварительный контракт. Рабьо вроде бы избавился от спортдира «ПСЖ» Антеру Энрике, с которым ругался, но близость Роналду пересилила любовь к Эйфелевой башне. 1 июля Адриен официально останется без клуба, и тогда «Юве» его и объявит. Во всем уверен сайт Джанлуки ди Марцио.

Кейлор Навас – из «Реала» в «Бенфику»

«Мадрид» все никак не спихнет голкипера, с которым выиграл три Лиги чемпионов подряд. По мнению O Jogo, главный претендент на Наваса – португальская «Бенфика». У костариканца действует два года с «Реалом» при зарплате в 5 миллионов евро. «Орлы» хотят забрать Кейлора себе и попилить гонорары вратаря пополам с испанцами – 2,5 млн будет платить «Бенфика», 2,5 млн «Реал». Такую схему Флорентино Перес проворачивал с трансфером Икера Касильяса в «Порту». Сейчас это самый реальный вариант для всех сторон.

Неймар – из «ПСЖ» в «Барселону»

Неймар, Жозеп Бартомеу, «Барселона»Getty Images

Diario Sport пишет, что бразилец уже согласовал условия личного контракта с «блауграной». Его зарплата останется той, что он получал до ухода в «Париж» – то есть 24 миллиона евро. Неймар согласился на первое же предложение «Барселоны» и не обсуждал его ни секунды. Он понимает, что переговоры будут долгими, а трансфер – дорогостоящим. Но вернуться на «Камп Ноу» он хочет больше, чем играть в Лиге 1.

Маттиас де Лигт – из «Аякса» в «Барселону» или «Ювентус»

La Gazzetta dello Sport сообщила, что «Юве» в случае трансфера Де Лигта включит в сделку нападающего Мойзе Кина. К итальянскому форварду они прицепят еще и 70 миллионов евро, чтобы в Амстердаме точно согласились.

А инсайдер Mundo Deportivo Франсиск Агилар затвитил, что к Маттиасу во время отпуска голландца на Багамах прилетел Жерар Пике. Центральные защитники поговорили, и Пике уверил Де Лигта, что ему нужно перейти в «Барселону». Это развеяло подозрения центрбека «Аякса», что Жерар боится за место в составе и не захочет видеть конкурента. Агилар заявил, что эта встреча может стать ключом к трансферу на «Камп Ноу».

Неймар – из «ПСЖ» в «Манчестер Юнайтед»

Авторитетная The Independent написала, что руководство «Парижа» обращалось на «Олд Траффорд» с предложением обменять двух капризных звезд друг на друга – Неймара в Манчестер, а Поля Погба во Францию. Но в «МЮ» посчитали сделку слишком дорогой – Ней получает больше миллиона евро в неделю, это вдвое больше самого высокооплачиваемого игрока клуба Алексиса Санчеса. Дисбаланс в зарплатной ведомости, по мнению менеджеров «Юнайтед», создаст проблемы в раздевалке. Кроме того, вице-президент «Манчестера» Эд Вудворд все еще хочет сохранить Поля Погба.

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