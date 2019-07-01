Манолас в «Наполи», 5 игроков покинули «Локомотив». Трансферы и слухи воскресенья

Топ-4 трансфера дня

Костас Манолас – из «Ромы» в «Наполи»

Грек официально стал игроком «Наполи». Первым о сделке сообщил официальный сайт «Ромы», «голубые» о приобретении пока не объявляли. По предварительной информации, Костас обошелся «Наполи» в 36 млн евро. Срок контракта неизвестен, но по нему Манолас будет заколачивать 4,5 млн евро за сезон.

Звонимир Шарлия – из «Славена» в ЦСКА

«Переход в клуб такого масштаба не только в России, но и в Европе – огромный шаг вперед в моей карьере. Знаю, что меня ждет серьезная конкуренция, но верю в себя и свой потенциал. Надеюсь оправдать доверие ЦСКА», – так прокоментировал переход Звонимир.

22-летний хорватский защитник обошелся ЦСКА в 150 тысяч евро – цена сезонной аренды. За выкуп игрока армейцам придется доплатить еще 750 тысяч. Шарлия уже провел матч за новый клуб, в котором ЦСКА уступил «Спартаку» (1:3).

Озан Кабак – из «Штутгарта» в «Шальке»

19-летним турецким защитником интересовались «МЮ» и «Тоттенхэм», но он предпочел «Шальке». Или туда его захотел отдать «Штутгарт», который выручил 15 млн евро. «Кобальтовые» подписали с Озаном контракт на 5 лет. При этом за швабов парень отыграл всего полгода – зимой 2019-го он переехал в Германию из «Галатасарая» за 11 млн евро.

5 игроков – из «Локомотива» в неизвестность

Москвичи попрощались сразу с пятью футболистами. Во-первых, клуб покинул экс-капитан, выступавший в Черкизово на протяжении девяти сезонов Дмитрий Тарасов. Во-вторых, больше не наденет красно-зеленую футболку 35-летний Тарас Михалик, который, похоже, завершает карьеру.

Еще трое ненужных парней – Алан Касаев, Аршак Корян и Игорь Портнягин, которые последний год провели в аренде. У всех пяти футболистов истекли контракты.

Топ-5 слухов дня

Танги Ндомбеле – из «Лиона» в «Тоттенхэм»

Танги НдомбелеGetty Images

«Шпоры» выложат за 22-летнего полузащитника 62 млн евро, еще 10 млн упадут на счет «Лиона» в случае, если лондонцы по итогам сезона запрыгнут в Лигу чемпионов. По информации L’Equipe, переговоры вели лично президенты клубов Жан-Мишель Олас и Даниэль Леви. А еще у источника есть данные, что сам Танги уже обговорил с «Тоттенхэмом» 5-летний контракт, но он еще не подписан.

Альваро Мората – из «Челси» в «Атлетико» навсегда

Мадридцы покоряют трансферный рынок и раз в несколько дней кого-то покупают. На этот раз AS связывает с «Атлетико» Альваро Морату, который отыграл на «Ванда Метрополитано» прошлый сезон на правах аренды.

Симеоне хочет, чтобы испанский страйкер остался, но для этого «Атлетико» придется выплатить «Челси» 50 млн евро. Мората хочет продолжить карьеру в Мадриде, а «синим» он вроде как не нужен.

Новые подробности перехода Адриена Рабьо в «Ювентус»

Похоже, уже ничто не помешает французу надеть футболку одного цвета, что и Криштиану Роналду. Адриен прибыл в Турин – его поприветствовал официальный твиттер «Юве». Судя по последним данным, Рабьо подпишет с чемпионами Италии 4-летний контракт на 7 млн евро в год. Его матери-агенту туринцы откатят 10 млн евро комиссионных.

Защитники «Наполи» – в «Зенит»

Клуб из Санкт-Петербурга в поисках усиления обороны обратил внимание на игроков «Наполи» – Эльсеида Хюсая и Мариу Руя. За обоих парней «Зенит» поборется с «Шальке», передает CalcioNapoli24. 25-летнего албанца Transfermarkt оценивает в 23 млн евро, 28-летнего португальца – в 12 млн. Недешевая покупочка намечается.

Анте Ребич – из «Айнтрахта» в «Атлетико»

И снова мадридские воришки. На этот раз «Атлетико» хочет за 40 млн евро выкрасть у «Айнтрахта» Анте Ребича. Sky Sport Germany сообщает, что переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии, а предложенные «индейцами» бонусы могут вовсе сотворить чудо.

Черышев остался в «Валенсии», «МЮ» все-таки получил Уэн-Биссаку. Главные сделки субботы

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