Англия

«Челси» выкупил Ковачича

«Синие» не могут подписывать новичков из-за трансферного бана, поэтому заранее оформленная сделка с «Реалом» пришлась очень кстати. «Челси» активировал выкуп Ковачича, но не сообщил о сумме. Журналисты утверждают, что испанцы получат за хорвата около 50 млн евро. А сам Матео – контракт на пять лет.

А еще в Англии:

Че Адамс сменил «Бирмингем» на «Саутгемптон». Клуб Чемпионшипа получил за лидера около 18 млн евро.

Крейг Доусон впервые за девять лет покинул «ВБА». «Уотфорд» увел защитника за шесть млн евро и вручил контракт на четыре года.

Что касается слухов, то A Bola отправляет в «Арсенал» Ясина Браими. Речь о бесплатном трансфере.

Италия

«Интер» подписал Година и Лазаро

1 июля – отличный денек для «нерадзурри». Сначала «Интер» представил Диего Година – 33-летний ветеран перешел на правах свободного агента и подписал контракт на три года.

Позже миланцы объявили о переходе Валентино Лазаро. Вингер «Герты» обошелся «нерадзурри» в 22 млн евро + бонусы. Контракт с 23-летним австрийцем рассчитан до лета 2023-го.

«Ювентус» выкрал Рабьо

Туринцы сделали то, что умеют лучше остальных – подписали топового игрока за ноль тугриков. Контракт рассчитан на четыре года.

Рабьо покинул «ПСЖ», выпросил у «Юве» зарплату в четыре млн евро за сезон и подписной бонус в 10 млн.

А еще в Италии:

В воскресенье в «Наполи» перешел Манолас, а в понедельник в обратном направлении последовал Амаду Диавара. Сумма трансфера составила 21 млн евро, а контракт с «Ромой» рассчитан на пять лет.

Аналогичный бартер «Рома» провернула с «Ювентусом». В Турин уехал Лука Пеллегрини, в Рим – Леонардо Спинаццола.

Что касается слухов, то Гарета Бэйла связывают с «Интером». Речь шла об аренде, но агент Джонатан Барнетта опроверг все домыслы.

Испания

Люк де Йонг теперь в «Севилье»

Промес покинул Севилью, но голландцев там меньше не стало. «Аякс» оценил форварда Де Йонга в 12,5 млн евро – Люк получил контракт до 2023 года.

А еще в Испании:

Esporte Interativo сообщает, что отец Неймара во вторник прибудет в «Барселону» на переговоры по трансферу Джуниора.

Германия

«Бавария» объявила двух парней

Во-первых, мюнхенцы официально представили Люку Эрнандеса, которого купили у «Атлетико» еще в марте. Трансфер обошелся немцам в 80 млн евро.

Во-вторых, «Мюнхен» купил 20-летнего новозеландца Сарпита Сингха из клуба А-лиги «Веллингтон Феникс». Полузащитник заключил трехлетний контракт и сразу же отправился в дублирующую команду.

А еще в Германии:

«Дортмунд» объявил о подписании воспитанника «Барселоны» Матеу Морея. Контракт рассчитан на пять лет. Сумма трансфера – ноль евро.

«Герта» продлила аренду игрока «Ливерпуля» Марко Груича.

Россия

Маркизио покинул «Зенит»

Клаудио все – итальянец годик протусовался в Питере и покинул Россию. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

А еще в России:

Очень интересная ситуация с Хвичей Кварацхелией. «Локомотив» не продлил аренду грузина и не выкупил игрока. Семин очень расстроился, но позднее Хвича расторг контракт с «Рустави». Хитрый ход «Локо» или что-то другое?

ЦСКА официально объявил об аренде Звонимира Шарлия.

А еще в мире:

«Монако» выкупил у «Атлетико» Желсона Мартинша за 30 млн евро.

Оби Микел вернулся в Европу. Нигериец покинул Китай и теперь будет играть за «Трабзонспор».

Больше трансферов тут:

Манолас в «Наполи», 5 игроков покинули «Локомотив». Трансферы и слухи воскресенья

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