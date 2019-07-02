Англия

«Тоттенхэм» купил Ндомбеле

За 22-летнего француза лондонцы заплатили «Лиону» примерно 72,5 миллиона евро. Это самый дорогой трансфер в истории «Тоттенхэма». По информации Sky Sports, контракт рассчитан на 5 лет с возможностью продления еще на один год.

«Арсенал» подписал 18-летнего бразильца

Еще один лондонский клуб поприветствовал молодого нападающего Габриэля Мартинелли, который перешел из «Итуано» – клуба четвертого бразильского дивизиона. Goal.com сообщает, что «Арсенал» заплатил за латиноамериканца примерно 6,6 миллионов евро

А еще в Англии:

До Ндомбеле «Тоттенхэм» купил у «Лидса» 18-летнего Джека Кларка и тут же отдал его в аренду обратно.

«Суонси» подписал Джейка Бидуэлла, чей контракт с «КПР» истек. Левый защитник стал первым приобретением клуба после назначения на пост главного тренера Стива Купера.

Два клуба из Манчестера борются за Харри Магуайра, но «Лестер» пока непреклонен – его не соблазнили даже 70 млн евро от «красных дьяволов».

Италия

«Интер» арендовал Сенси

Миланский клуб взял полузащитника Стефано Сенси в аренду у «Сассуоло» с правом дальнейшего выкупа. Годичная аренда итальянского игрока стоит 5 миллионов евро, сумма выкупа – 22 миллиона.

Симич перешел в «Хайдук»

«Милан» расстался с чешским защитником Стефаном Симичем, который прибыл на «Сан-Сиро» еще в 2014-м. Теперь он будет выступать в Хорватии за «Хайдук» из Сплита.

А еще в Италии:

Слухи про возвращение Буффона в «Ювентус» косвенно подтверждаются – вторым вратарем туринцев Маттиа Перином заинтересовались «Порту» и «Бенфика».

«Юве» хочет отдать в аренду «Роме» Гонсало Игуаина. Римляне не против, все зависит от желания самого игрока.

Испания

«Севилья» отдала Сарабию в Париж

«ПСЖ» объявил о покупке полузащитника Пабло Сарабии – по предварительной информации, «Севилья» получила 18 миллионов евро. Испанец подписал пятилетний контракт.

А еще в Испании:

Diario Sport утверждает, что Эрнесто Вальверде одобрил переход как Неймара, так и Гризманна – разрываться не придется.

Джанлука ди Марцио сватает в «Бешикташ» Кевин-Принса Боатенга – «Барса» так и не выкупила его контракт у «Сассуолло».

Германия

«Айнтрахт» взял 19-летнего уругвайца

Родриго Салазар перебрался в Германию на правах свободного агента из «Малаги», его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23. Возможно, уже этим летом его отдадут в аренду.

Россия

Зе Луиш ушел в «Порту»

«Спартак» официально объявил о переезде форварда в Португалию. Зе попрощался с командой и не сдержал слез. Контракт будет подписан после прохождения футболистом медосмотра. По предварительной информации красно-белые получат 8,5 миллионов евро.

Новосельцев и Цаллагов покинули «Зенит»

Инстаграм-тим покинула Петербург вслед за Маркизио: оба футболиста проведут следующий сезон в составе «Сочи». С 2016 года Иван отыграл за «Зенит» 9 матчей, Ибрагим – 8.

А еще в России:

Чаловым интересуются за границей: Tuttomercato назвал варианты с «Валенсией» и «Лацио».

«Анжи» разваливается на куски – экс-капитан Владислав Кулик предпочел остаться в Премьер-лиге и выбрал «Тамбов».

А еще в мире:

Неймар так хочет уйти из «ПСЖ», что согласен даже на вариант с арендой во «Фламенго».

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