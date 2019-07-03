Англия

«Ман Сити» выкупил Родри

Хищный «Манчестер Сити» снова вышел на рынок и выложил 70 миллионов евро за полузащитника «Атлетико» Родри – именно такая сумма была прописана в контракте испанца в качестве отступных. Диего Симеоне очень хотел оставить Родри в команде, но ничего не поделаешь: этим летом «Атлетико» потерял не только Диего Година и (скорее всего) Антуана Гризманна, но и важнейшего игрока центра поля.

А еще в Англии:

Новичок АПЛ «Шеффилд Юнайтед» подписал полузащитника «КПР» Люка Фримэна за сумму, которая стала рекордной в истории клуба. Но точные цифры не называются – «Шеффилд» тщательно оберегает коммерческую тайну.

«Лестер» очень близок к подписанию 25-летнего Айозе Переса из «Ньюкасла» – игрок уже прошел медобследование. «Лисы» заплатят за испанца 30 млн фунтов (около 33 млн евро).

«Манчестер Сити» выкупил у ПСВ права на 22-летнего защитника Анхелиньо, цена вопроса – 5,3 млн фунтов. Испанец будет конкурировать за место в основе с Бенжаменом Менди и Александром Зинченко.

Испания

«Атлетико» взял Фелипе Аугусто, Эрреру и Фелиша

3 июля – ударный день для мадридского «Атлетико». Мадридский клуб за одни сутки успел продать Родри в «Манчестер Сити» и приобрести сразу трех футболистов: защитника Фелипе Аугусто (20 млн евро), полузащитника Эктора Эрреру (бесплатно) и нападающего Жоау Фелиша (126 млн евро).

Последний трансфер заслуживает особого внимания: 19-летний Фелиш стал четвертым самым дорогим футболистом в истории после Неймара (222 млн), Коутиньо (145 млн) и Килиана Мбаппе (135 млн). В чемпионате Португалии-2018/19 самородок провел 26 матчей, забил 15 мячей и отдал 7 голевых передач. В Мадриде надеются, что Фелиш станет достойной заменой Антуану Гризманну, который вот-вот оформит переезд в Каталонию.

Италия

«Юве» подобрал старика Буффона

По данным авторитетного журналиста Джанлуки ди Марцио, возвращение Джиджи Буффона в «Ювентус» – уже решенное дело. Завтра великий вратарь пройдет медобследование, а затем поставит подпись под контрактом, который уже согласован. В новом сезоне Буффон станет дублером поляка Войцеха Шченсного.

Франция

«Лион» заменил Ндомбеле, а «ПСЖ» получил сумасбродный оффер

В деле по трансферу Неймара из «ПСЖ» в «Барсу» появились новые подвижки. По данным Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» готовы пойти на отчаянный шаг и предложить в обмен на Нея целую пачку футболистов: Филиппе Коутиньо, Самуэля Умтити, Усмана Дембеле и Ивана Ракитича. Сразу четыре игрока в обмен на одного – это что-то невероятное!

«Лион» приобрел опорного полузащитника «Лилля» Тьяго Мендеша – таким образом «львы» возместили потерю Танги Ндомбеле, который за 72,5 млн евро перебрался в «Тоттенхэм».

Россия

Чемпион страны купил первого новичка

«Зенит» окончательно договорился о трансфере игрока «Гамбурга» Дугласа Сантоса, сделку можно считать завершенной. Сине-бело-голубые заплатят за бразильского защитника 12 млн евро (в рассрочку) и дадут ему контракт на пять лет. Сантос – один из лидеров «Гамбурга», который точно усилит чемпионов России; все нужные сведения о нем можно почерпнуть из текста Михаила Бирюкова.

Дуглас СантосGetty Images

А еще в мире:

Бывший игрок «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре уехал во второй дивизион чемпионата Китая – играть за «Циндао Хайню». Пару лет назад ивуариец давал интервью и сказал следующее: «Поехать в Китай? Ни в коем случае! Я всегда говорил: если бы я поехал играть в китайскую лигу, то был бы очень зол на самого себя. В конце концов, вы играете в футбол ради удовольствия или из-за денег?»

Теперь мы узнали, ради чего Яя Туре играет в футбол.

Sport24: Фернандо может перейти в «Шанхай Шеньхуа», китайцы готовы потратить от 15 до 30 млн евро

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