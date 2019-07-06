Eurosport
Тео перешел в «Милан», Боккетти и Бекао покинули РПЛ. Трансферы и слухи субботы
Чемпионат Италии укрепляется и отдает излишки Китаю.
Россия
Хвича Кварацхелия подписал контракт с «Рубином» на пять лет. В «Локомотиве» 18-летний полузащитник провел полгода, а потом разорвал контракт с «Рустави».
Сальваторе Боккетти официально покинул «Спартак» и, скорее всего, уедет из российского чемпионата. Итальянец перешел в московский клуб в 2013 году, отыграв до этого три года в «Рубине». Теперь Сальву ждет «Верона».
- Пока продолжается сага с переходом Алексея Сутормина в «Зенит», стала известна своеобразная компенсация для казанцев – в «Рубин» может перейти Роберт Мак. Еще в Казани изучают возможность аренды Луки Джорджевича, который очень неплохо отыграл прошлый сезон в Туле.
- Человек-мем Хетаг Хосонов ушел в аренду «Тамбов», где уже играл последние полгода. Тупо поможет новичку РПЛ.
Англия
«Кристал Пэлас» подписал Хендерсона! Болельщики «Ливерпуля» могут выдохнуть, речь идет о вратаре «Ноттингем Форест» Стивене Хендерсоне. Голкипер, который прошлый сезон играл в аренде в третьем английском дивизионе, обоснуется в Лондоне минимум на год.
Останется в Лондоне и Рубен Лофтус-Чик. Футболист подписал новый контракт с «Челси» на пять лет.
- Если Хендерсон «Ливерпуль» покидать не собирается, то вот Деян Ловрен серьезно интересен «Милану». Правда, пока не могут сойтись в цене. Согласно журналисту Gazzetta dello Sport Николо Скире, «россонери» предлагают 15 млн, «красные» хотят за хорвата все 25.
- Еще один итальянский журналист Джанлука ди Марцио дает интересный инсайд по форварду «МЮ» Ромелу Лукаку. В борьбу за бельгийца вступил «Ювентус», с очень хитрым заходом – зная об интересе «Интера» к Ромелу, «Юве» так пытается заставить продать миланцев Мауро Икарди.
- Массовую чистку в «Тоттенхэме» ждет Daily Mail. В списке на выход: Дэнни Роуз, Киран Триппьер, Серж Орье, Виктор Ваньяма, Винсент Янссен, Кэмерон Картер-Викерс, Джошуа Онома и Маркус Эдвардс.
Испания
Альваро Мората теперь уже точно останется в «Атлетико» надолго. «Челси» объявил о том, что мадридцы выкупят форварда по окончании полуторагодичной аренды – т.е. летом 2020 года. The Telegraph сообщал, что «синие» хотели вернуть испанца из аренды, если «Атлетико» не заплатит 56 млн евро. Получили свое?
- «Барселона» не оставляет попыток купить Антуана Гризманна, не выплачивая разом 120 млн евро. Несмотря на жесткое заявление «индейцев», каталонцы попытаются вновь провести переговоры и даже включить в сделку Нелсона Семеду.
- Вернуться в «Барсу» жаждет не только Неймар, но и Дани Алвес. UOL Esporte сообщает, что ради мечты защитник пока не принял предложение «Интера» и будет ждать звонка из Испании. Дождется?
Италия
Левый защитник «Реала» перешел в «Милан». И нет, это не Марсело, а молодой Тео Эрнандес. 21-летний защитник переходил из «Атлетико» два года назад , но закрепиться не сумел. Сумма трансфера составит порядка 20 млн евро.
Защитник Бекао, который сезон-2018/19 провел в ЦСКА, уехал в итальянский «Удинезе». «Баия» получит 1,63 млн евро и 15% от будущей продажи защитника. Тут даже Гинер бессилен.
- Стефан Эль Шаарави перешел в «Шанхай Шеньхуа». Пока об этом сообщает Sky Sport Italia, но, если это правда, то на счет «Ромы» капнет 18 млн евро.
- Взамен итальянцы могут купить Мариано Диаса из «Реала», но клуб смущает высокая зарплата форварда – 6 млн евро в год. Также в Рим, но уже «Торино», может перейти за 35 млн евро защитник Николя Нкулу.
- Еще один фланговый игрок может уехать все в тот же «Шанхай Шеньхуа». Китайцы предлагают Хуану Куадрадо 10 миллионов евро в год, а «Ювентусу» – 15-20 миллионов евро за трансфер, сообщает Calciomercato.
Германия
«Шальке» купил полузащитника «Фортуны» Бенито Рамана. За футболиста, положившего в Бундеслиге-2018/19 вполне достойные 10 голов, «кобальтовые» заплатили 13 млн евро.
- Агент Мануэля Нойера намекнул на возможный уход голкипера из «Баварии». «У меня сложилось впечатление, что разрыв между командами из топ-4 АПЛ и «Баварией» уже очень большой. Состав мюнхенцев в настоящее время не настолько конкурентоспособен, чтобы решать задачи Мануэля», – заявил Томас Крот. Ждать ли Ману в АПЛ?
Франция
Новость, которая вызывает больше каламбуров, чем футбольных ожиданий, но «ПСЖ» действительно купил Булку. За три года в «Челси» Марчин ни разу не сыграл за основную команду.
- Президент «Лилля» подтвердил интерес «Ливерпуля» к Николя Пепе: «Я знаю, что были переговоры с игроком, но не с клубом. В «Ливерпуле» есть футболисты на этих позициях, но я знаю, что они могут купить игрока, если кто-то у них уйдет».
- Радамель Фалькао еще можно сыграть в ЛЧ-2019/20. 33-летним колумбийцем интересуется «Галатасарай». Чемпионы Турции уже начали переговоры с футболистом, информирует L’Equipe.
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