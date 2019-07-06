Россия

Хвича Кварацхелия подписал контракт с «Рубином» на пять лет. В «Локомотиве» 18-летний полузащитник провел полгода, а потом разорвал контракт с «Рустави».

Сальваторе Боккетти официально покинул «Спартак» и, скорее всего, уедет из российского чемпионата. Итальянец перешел в московский клуб в 2013 году, отыграв до этого три года в «Рубине». Теперь Сальву ждет «Верона».

Пока продолжается сага с переходом Алексея Сутормина в «Зенит», стала известна своеобразная компенсация для казанцев – в «Рубин» может перейти Роберт Мак. Еще в Казани изучают возможность аренды Луки Джорджевича, который очень неплохо отыграл прошлый сезон в Туле.

Человек-мем Хетаг Хосонов ушел в аренду «Тамбов», где уже играл последние полгода. Тупо поможет новичку РПЛ.

Англия

«Кристал Пэлас» подписал Хендерсона! Болельщики «Ливерпуля» могут выдохнуть, речь идет о вратаре «Ноттингем Форест» Стивене Хендерсоне. Голкипер, который прошлый сезон играл в аренде в третьем английском дивизионе, обоснуется в Лондоне минимум на год.

Останется в Лондоне и Рубен Лофтус-Чик. Футболист подписал новый контракт с «Челси» на пять лет.

Если Хендерсон «Ливерпуль» покидать не собирается, то вот Деян Ловрен серьезно интересен «Милану». Правда, пока не могут сойтись в цене. Согласно журналисту Gazzetta dello Sport Николо Скире, «россонери» предлагают 15 млн, «красные» хотят за хорвата все 25.

Еще один итальянский журналист Джанлука ди Марцио дает интересный инсайд по форварду «МЮ» Ромелу Лукаку. В борьбу за бельгийца вступил «Ювентус», с очень хитрым заходом – зная об интересе «Интера» к Ромелу, «Юве» так пытается заставить продать миланцев Мауро Икарди.

Массовую чистку в «Тоттенхэме» ждет Daily Mail. В списке на выход: Дэнни Роуз, Киран Триппьер, Серж Орье, Виктор Ваньяма, Винсент Янссен, Кэмерон Картер-Викерс, Джошуа Онома и Маркус Эдвардс.

Испания

Альваро Мората теперь уже точно останется в «Атлетико» надолго. «Челси» объявил о том, что мадридцы выкупят форварда по окончании полуторагодичной аренды – т.е. летом 2020 года. The Telegraph сообщал, что «синие» хотели вернуть испанца из аренды, если «Атлетико» не заплатит 56 млн евро. Получили свое?

«Барселона» не оставляет попыток купить Антуана Гризманна, не выплачивая разом 120 млн евро. Несмотря на жесткое заявление «индейцев», каталонцы попытаются вновь провести переговоры и даже включить в сделку Нелсона Семеду.

Вернуться в «Барсу» жаждет не только Неймар, но и Дани Алвес. UOL Esporte сообщает, что ради мечты защитник пока не принял предложение «Интера» и будет ждать звонка из Испании. Дождется?

Италия

Левый защитник «Реала» перешел в «Милан». И нет, это не Марсело, а молодой Тео Эрнандес. 21-летний защитник переходил из «Атлетико» два года назад , но закрепиться не сумел. Сумма трансфера составит порядка 20 млн евро.

Защитник Бекао, который сезон-2018/19 провел в ЦСКА, уехал в итальянский «Удинезе». «Баия» получит 1,63 млн евро и 15% от будущей продажи защитника. Тут даже Гинер бессилен.

Стефан Эль Шаарави перешел в «Шанхай Шеньхуа». Пока об этом сообщает Sky Sport Italia, но, если это правда, то на счет «Ромы» капнет 18 млн евро.

Взамен итальянцы могут купить Мариано Диаса из «Реала», но клуб смущает высокая зарплата форварда – 6 млн евро в год. Также в Рим, но уже «Торино», может перейти за 35 млн евро защитник Николя Нкулу.

Еще один фланговый игрок может уехать все в тот же «Шанхай Шеньхуа». Китайцы предлагают Хуану Куадрадо 10 миллионов евро в год, а «Ювентусу» – 15-20 миллионов евро за трансфер, сообщает Calciomercato.

Германия

«Шальке» купил полузащитника «Фортуны» Бенито Рамана. За футболиста, положившего в Бундеслиге-2018/19 вполне достойные 10 голов, «кобальтовые» заплатили 13 млн евро.

Агент Мануэля Нойера намекнул на возможный уход голкипера из «Баварии». «У меня сложилось впечатление, что разрыв между командами из топ-4 АПЛ и «Баварией» уже очень большой. Состав мюнхенцев в настоящее время не настолько конкурентоспособен, чтобы решать задачи Мануэля», – заявил Томас Крот. Ждать ли Ману в АПЛ?

Франция

Новость, которая вызывает больше каламбуров, чем футбольных ожиданий, но «ПСЖ» действительно купил Булку. За три года в «Челси» Марчин ни разу не сыграл за основную команду.

Президент «Лилля» подтвердил интерес «Ливерпуля» к Николя Пепе: «Я знаю, что были переговоры с игроком, но не с клубом. В «Ливерпуле» есть футболисты на этих позициях, но я знаю, что они могут купить игрока, если кто-то у них уйдет».

Радамель Фалькао еще можно сыграть в ЛЧ-2019/20. 33-летним колумбийцем интересуется «Галатасарай». Чемпионы Турции уже начали переговоры с футболистом, информирует L’Equipe.

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