Англия

«Вест Хэм» вот-вот купит нападающего «Сельты» Макси Гомеса. По данным Sky Sports, «молотки» выложат за уругвайского страйкера 50 миллионов евро.

А вот апдейт по уходу Поля Погба из «Манчестер Юнайтед»: английский клуб смирился с тем, что потеряет свою главную звезду, и попросил у игрока немного времени, чтобы найти замену. Основным кандидатом на то, чтобы занять место Погба, является серб Сергей Милинкович-Савич.

«Сити» отпугнула завышенная цена на Харри Магуайра. «Горожане» переключились на защитника «Борнмута» Натана Аке, у которого есть сумма выкупа за 45 млн евро.

А еще в Англии:

Бывший коуч «МЮ» Жозе Моуринью отказался от контракта с китайским клубом «Гуанчжоу Эвергранд». За три года в Поднебесной португалец заработал бы 100 млн евро.

«Астон Вилла» почти договорилась с «Борнмутом» о трансфере защитника Тайрона Мингса. В прошлом сезоне игрок выступал за «вилланов» на правах аренды, а теперь подпишет с ними полноценный контракт.

Новый главный тренер «Далянь Ифань» Рафаэль Бенитес хочет забрать в Китай нападающего «Ньюкасла» Саломона Рондона. В прошлом сезоне венесуэлец, игравший под руководством Бенитеса, забил 12 мячей в 33 матчах.

Испания

Бомба из Испании: Антуан Гризманн лично выкупит у «Атлетико» свой контракт, сумма отступных в котором составляет 120 млн евро. Как сообщает Mundo Deportivo, француз не желает появляться на предсезонном сборе «индейцев», а о своем решении он сообщил руководству только через адвокатов. Похоже, эта бесконечная сага близка к концу – в самое ближайшее время мы увидим Антуана в футболке «Барселоны».

Антуан ГризманнGetty Images

А еще в Испании:

«Бетис» отпустил на все четыре стороны голкипера первой команды Пау Лопеса. На днях Лопес прибудет в Рим, где подпишет контракт с «Ромой». Сам же «Бетис» хочет заменить ушедшего вратаря Андреем Луниным из «Реала».

Италия

На опального страйкера «Интера» Мауро Икарди выискался неожиданный претендент: «Наполи» готов предложить «нерадзурри» либо внушительную сумму денег, либо Лоренцо Инсинье. Ранее гендир «Интера» Беппе Маротта заявил, что его клуб не рассчитывает на Икарди (равно как и на Раджу Наингголана). В самом миланском клубе хотели бы продать Мауро не в Серию A, а за границу – например, в мадридский «Атлетико», который тоже интересуется аргентинцем.

А еще в Италии:

«Наполи» может лишиться Хамеса Родригеса, чей переезд в Неаполь, казалось бы, уже считался решенным делом. Колумбиец получил предложение от «Атлетико» и приостановил переговоры с клубом Аурелио де Лаурентиса. Как только «индейцы» получат деньги за Гризманна, они смогут выкупить Хамеса.

Франция

Чемпион страны «ПСЖ» выкупил у «Аякса» 19-летнего защитника Митчела Баккера. Игрок, чье имя неизвестно широкой публике, будет (скорее всего) выступать за вторую команду парижан.

Россия

Сегодня, 7 июля, «Советский спорт» ударил жирной бомбой: оказывается, скауты «Ливерпуля» приезжали на матч за Суперкубок России и просматривали нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Англичане остались довольны игрой иранца, который дважды расписался в воротах Гилерме. Интересно, какую сумму за Азмуна готов выложить владелец «красных» Джон Генри?

Сердар Азмун, «Зенит»Getty Images

А еще в России:

«Спартак» подпишет сына легендарного Георге Хаджи – Яниса. За игрока будет заплачено 10,5-11 млн евро, о подписании объявят на днях, сообщает Иван Карпов. В данный момент Хаджи-младший выступает за румынский «Вииторул».

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