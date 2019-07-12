Испания

Антуан Гризманн – из «Атлетико» в «Барселону»

В середине дня Cadena Cope засекла у штаб-квартиры Ла Лиги юриста Гризманна Севана Кариана с чемоданчиком. Очевидно, что представитель француза привез выкуп за игрока – 120 миллионов евро. Так и вышло.

Не прошло и пары часов, как «Барса» подтвердила трансфер Антуана. Он подписал пятилетний контракт с годовой зарплатой в 21 млн евро и новыми отступными в 800 млн евро.

«Атлетико» среагировал тут же. Мадридцы на сайте выпустили заявление, в котором прокричали, что «Барселона» и Гризманн договорились о сотрудничестве еще до дня Х, после которого отступные падали с 200 до 120 миллионов евро. «Индейцы» требуют у «сине-гранатовых» еще 80 мультов за француза и грозят судом то ли клубу, то ли футболисту, то ли всем сразу.

Крутая история внутри истории – из этих 120 миллионов 24 лимона получит «Реал Сосьедад». Важный урок для всех клубов – всегда включайте в контракт обязательство о проценте с перепродажи. Вот так «Сосьедад» заработал с трансфера Гризманна спустя пять лет после отъезда игрока в Мадрид.

Денис Черышев – из «Вильярреала» в «Валенсию»

Неформально клубы обо всем договорились еще в конце июня, и вот только сейчас оформили все на бумаге. Черышев подписал трехлетний контракт с «лос че», отступные – аж 80 миллионов евро.

Автор испанской версии Goal Хесус Гомес уточнил, что за переход Дениса «Вильярреал» получил пять миллионов евро, и, наверное, это нормальная рыночная цена за травматичного крайка, прошедшего пик физической формы. Сам русский вингер поблагодарил «субмарину» за заботу и медпомощь и рвется в бой с новым клубом.

А еще:

Бывший опорник «Ман Сити» Фернандо перешел из «Галатасарая» в «Севилью». Он подписал трехлетний контракт, турки получат за трансфер 4,5 млн евро;

Поль Погба, вероятно, перейдет в «Реал». As уверяет, что Флорентино Перес применит тактику, которая срабатывала с Бэйлом и Модричем. «Мадрид» заберет Погба у «Манчестера» на флажке трансферного окна (оно закрывается 2 сентября). Это поддавит на «Юнайтед» и, возможно, принесет Фло скидочку;

Неймар, «ПСЖ»Getty Images

Бразильский инсайдер Марсело Бехлер уточнил, что приобретение Гризманна не изменило планы «Барселоны» по покупке Неймара. Теперь все силы брошены на трансфер Нея из «ПСЖ»;

А пока сам Неймар дал интервью на бразильском ТВ. Он громыхнул подтверждением, что действительно хочет покинуть «Париж» и получил от руководства добро на переговоры «при выгодном предложении». Эксперт «Барселоны» по южноамериканскому футболу Андре Кури уже прилетал в Бразилию к отцу Нея, игрок надеется на возвращение в Каталонию, но если все сорвется, с гордостью будет защищать цвета «ПСЖ».

Россия

Федор Кудряшов – в «Сочи»

Защитника сборной России примеряли сначала в «Спартак», последние дни мерили в ЦСКА Гинера, но в итоге Кудряшов отправился в «Зенит-3», так же известный как ФК «Сочи». Он подписал годичный контракт на правах свободного агента, и это, наверное, правильно – вдруг в олимпийской столице через шесть месяцев всем наскучит футбол.

Но до этого времени там собирают банду под Бердыева. Уже есть Набиуллин, Полоз, Новосельцев, Цаллагов, Маргасов, вероятно, придут Джанаев и Нобоа – после первых траблов тренера Точилина в Сочи придет Курбан, не сомневайтесь.

А еще:

Кажется, «Спартак» упустил Яниса Хаджи. Румынский полузащитника близок к переходу в «Генк», чтобы заменить Руслана Малиновского.

Голкипер «Зенита» Егор Бабурин провел сезон на лавке в «Рубине» и подписал четырехлетний контракт с «Ростовом».

Англия

Вильям Салиба – из «Сент-Этьена» в «Арсенал» или «Тоттенхэм»

Вильям Салиба, «Сент-Этьен»Getty Images

Вильям – 18-летний защитник «Сент-Этьена». «Арсенал» с ним уже практически договорился и несколько месяцев обхаживал, но в сделку вмешался «Тоттенхэм». Они предложили «Сент-Этьену» 30 млн евро плюс бонусы (это больше, чем запрашивал сам клуб), поэтому «зеленые» будут жестко думать – встреча с представителями «шпор» назначена на субботу.

Салиба сам уже настроился на трансфер в «Арсенал», и менеджеры «канониров» считают, что сделали все для перехода француза.

Италия

Маттиас де Лигт – из «Аякса» в «Ювентус»

Маттиас де Лигт, «Аякс»Getty Images

Algemeen Dagblad написал, что переход Маттейса де Лигта из «Аякса» в «Ювентус» завершат очень скоро. Он подпишет с туринцами пятилетний контракт, «Амстердам» получит 75 миллионов евро. Первый транш из 67 млн евро уже прилетел на счета голландцев в среду.

Инсайдер De Telegraaf Майк Вервей уточнил, что Де Лигт не полетит на сборы в Австрию, чтобы сосредоточиться на предстоящем трансфере. А спустя 10 минут Вервей затвитил, что «Аякс» согласен на переход Маттейса в «Ювентус», остались лишь бумажные детали.

Руслан Малиновский – из «Генка» в «Аталанту»

Руслан Малиновский, «Генк»Imago

Клуб из Бергамо будет играть в Лиге чемпионов (кстати, на «Сан-Сиро») и усиливается перед стартом в главном еврокубке. Основной кандидат на усиление – украинский полузащитник «Генка». Утром La Gazzetta dello Sport написала, что в Бельгию улетят 13-14 миллионов, и трансфер на мази.

Но ближе к вечеру пришла информация от Sky Sport Italia. Сумма чуть упала до 12 миллионов (с бонусами вырастет до 13,7 млн) и появились 10% от будущей перепродажи Руслана. Джанлука ди Марцио добавил, что надежды не теряет «Сампдория», но «Аталанта» должна закрыть сделку в ближайшие часы, чтобы генуэзцам ничего не досталось.

А еще:

«Ювентус» спустя три дня после медосмотра объявил, что подписал пятилетний контракт с защитником «Дженоа» Кристианом Ромеро. Следующий сезон Ромеро проведет в аренде все в том же «Дженоа».

Вратарь «Дженоа» Ионуц Раду заключил контракт с миланским «Интером», но тут же отправился в годичную аренду в бывший клуб. Дурной Transfermarkt оценивает сделку аж в 12 миллионов евро, во что не верится.

«Лацио» объявил о переходе Мануэля Ладзари. Это правый полузащитник СПАЛ, в пресс-релизе «орлов» о нем ровно одна строчка. Тот же Transfermarkt пишет, что за Ладзари в Риме отдал аж 17 млн евро. Ну окей.

Франция

Йоаким Андерсен – из «Сампдории» в «Лион»

За датским центрбеком охотились итальянские гранды, но «Олимпик» оказался шустрее всех. «Андерсен – фантастический футболист. У него великолепные тактические и технические умения, которые очень помогут нашей команде», – похвалил новичка спортдир «Лиона» Жуниньо Пернамбукано.

За него, по предварительным оценкам, французы заплатят от 24 до 30 миллионов евро, и это очень хорошая сумма за 23-летнего центрального защитника. Президент «Олимпика» Жан-Мишель Оляс при этом сказал, что трансферная кампания на приобретении Андерсена не закончена.

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