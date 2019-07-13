Англия

В Англии в субботу все было довольно тихо: разве что лондонский «Арсенал» выбрался из спячки и изучил доступность 22-летнего защитника «Бенфики» Рубена Диаша. После того, как со сборов «пушкарей» сбежал капитан Лоран Косьельни, Унаи Эмери понадобился новый центрдеф – и Диаш является отличной кандидатурой, чтобы заткнуть образовавшуюся дыру.

Унаи ЭмериGetty Images

А еще в Англии:

Босс «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер намекнул, что страйкер Ромелу Лукаку покинет команду. «Ребята, на следующей неделе вы кое-что узнаете», – заявил Сульшер.

«Бавария» ищет бэкап Йозуа Киммиху и обратила внимание на защитника «Тоттенхэма» Кирана Триппьера. Впрочем, мюнхенцы полагают, что для игрока скамейки Триппьер обойдется им в слишком серьезную сумму.

Италия

«Интер» продолжает укреплять состав. Очередным новичком Конте стал Николо Барелла. За аренду «нерадзурри» заплатят «Кальяри» 12 млн евро, за выкуп – еще 25 млн. При определенных обстоятельствах сумма трансфера может достигнуть 50 млн.

«Ювентус» сделал «Аяксу» улучшенное предложение по Маттейсу де Лигту – игрок вот-вот сменит Амстердам на Турин. Вероятно, клубы сойдутся на компенсации в размере 67,3 млн фунтов (около 74-75 млн евро). Де Лигт уже выведен из состава «Аякса»: в голландском клубе понимают, что Маттейс занят трансфером, и решили не привлекать его к тренировкам.

А еще в Италии:

«Сампдория» арендовала у «Валенсии» 27-летнего защитника Джейсона Мурильо. В арендное соглашение включен пункт обязательного выкупа: через год итальянцы заплатят «Валенсии» 15 млн евро.

«Наполи» близок к покупке полузащитника «Фенербахче» Элифа Элмаса – об этом сообщает Sky Sport Italia. Турки получат за 19-летнего македонца 16 млн евро + бонусы.

Бывший кэп «Интера» Мауро Икарди отстранен от командных занятий по тактике и не будет участвовать в предсезонном турне по Азии. Аргентинцу нужно срочно искать себе новый клуб – «нерадзурри» уже поставили на нем крест.

Испания

Горячая новость прилетела из Испании: оказывается, «Барселона» выходила на представителей защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. По информации Mirror, сторона голландца дала «сине-гранатовым» однозначный ответ: Вирджила все устраивает в Англии, поэтому он никуда не перейдет.

Луис Суарес и Вирджил ван ДейкGetty Images

А еще в Испании:

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан по-прежнему поддерживает контакт со страйкером «ПСЖ» Килианом Мбаппе, пишет le10sport.com. Зизу рассчитывает заманить Килиана на «Бернабеу», хотя и понимает, что оформить его трансфер будет чрезвычайно сложно.

Россия

«Краснодар» объявил о трансфере 32-летнего нападающего Маркуса Берга – швед пополнил состав «быков» на правах свободного агента, перейдя из «Аль-Айн». Контракт Берга с российским клубом рассчитан на год.

Александр Анюков внезапно возобновил карьеру и перешел в родные для него «Крылья Советов». Соглашение питерской легенды с самарским клубом рассчитано на сезон.

А еще в России:

«Зенит» сбагрил бразильца Эрнани в аренду «Парме», игрок проведет в итальянском клубе сезон-2019/20, а затем вернется в Санкт-Петербург.

Еще один полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа вот-вот присоединится к «Сочи». О трансфере будет объявлено 13 или 14 июля.

Франция

15 июля бразилец Неймар вернется в расположение «ПСЖ» и проведет встречу со спортивным директором клуба Леонардо. Вероятно, именно в понедельник решится будущее Нея: либо он останется в Париже еще на один сезон, либо безапелляционно потребует трансфера в «Барселону» (а возможно, захочет в аренду во «Фламенго» – этот вариант тоже нельзя исключать).

А еще в Европе:

Леверкузенский «Байер» озвучил условия, на которых он отпустит полузащитника Леона Бейли в «Рому». Чтобы перевезти Бейли в Рим, «джаллоросси» нужно отдать Патрика Шика + 10 млн евро. Пойдет ли на такие условия команды Пауло Фонсеки?

Гризманн перешел в «Барселону», Черышев – в «Валенсию», Неймар – никуда. Трансферы и слухи пятницы

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