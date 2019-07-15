Россия

Александр Ломовицкий, «Спартак»From Official Website

Главный слух дня – «Урал» хочет арендовать Александра Ломовицкого. У них ушел Марко Араторе, и его хотят заменить молодым вингером «Спартака». Дмитрий Парфенов сообщил, что ничего конкретного не знает, но команде действительно нужно усиление на эту позицию. А Григорий Иванов заявил: «Мы уже приобрели, наверное, всех, но если нам попадется хороший футболист и будет возможность, то, может, возьмем».

А еще:

Александр Гацкан может перейти в «Сочи». Легенда «Ростова» подписал в июне новый однолетний контракт с донским клубом, но ведет переговоры с командой из олимпийской столицы. В этом уверены источники Sport24.

А еще тренер «Сочи» Точилин подтвердил, что клуб возьмет Сослана Джанаева. И полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа тоже скоро высадится на стадион «Фишт».

«Краснодар» хочет подписать форварда «Лос-Анджелеса». И это не Леброн

Англия

Поль Погба, «Манчестер Юнайтед»Getty Images

The Guardian пишет, что Поль Погба, видимо, останется в «Манчестер Юнайтед». Манкунианцам не приходило ни одного официального предложения по французу, «Реал» оценивает его в 110-130 миллионов евро, «МЮ» хочет получить за полузащитника 190. А AS добавил, что «Реал» связался с Полем Погба – сказал ему спокойно ехать в предсезонный тур с «Манчестер Юнайтед» и не давать интервью о желании уйти. Источники уверены: Погба рад следовать командам «Мадрида».

Харри Магуайр, «Лестер»Getty Images

The Independent инсайдит про трансфер Харри Магуайра в «МЮ». Проблема в требованиях «Лестера» – «лисы» хотят за защитника 100 миллионов евро, это на 15 мультов больше, чем мировой рекорд за игрока обороны (Ван Дейка).

Харри уже объявил партнерам и руководству, что хочет перейти в «Юнайтед» или «Сити» за нужную клубу сумму. Боссы «Лестера» же ждут, что игрок до окончания сделки покажет себя профессионалом и не будет саботировать действующий контракт. Однако Марк Огден из ESPN FC написал, что «Юнайтед» еще невероятно далек от завершения сделки.

А еще:

Форвард «Вест Бромвича» Саломон Рондон, видимо, уедет в Китай к Рафе Бенитесу, у которого он играл в «Ньюкасле». «Далянь Ифань», по сообщениям The Telegraph, заплатит за венесуэльца 18,3 миллиона евро.

Испания

Оливер Торрес официально стал игроком «Севильи». Экс-полузащитник «Порту» прошел медосмотр и подписал с испанцами пятилетний контракт. За воспитанника «Атлетико» андалусийцы заплатили 12 миллионов евро. Кстати, на его место «Порту» уже присмотрел капитана «Нанта» Валентена Ронжье. O Jogo уверен, что в сделку по Ронжье могут включить нигерийца Авазиема и бывшего спартаковца Абдула Уориса.

Андрей Лунин, «Реал» (Мадрид)Getty Images

Кейлор Навас внезапно передумал уходить из «Реала». В связи с этим «Мадрид» ищет варианты аренды в Примере для Андрея Лунина. Самым реальным вариантом казался «Бетис» после ухода Пау Лопеса в «Рому», но те близки к покупке Дани Мартина из хихонского «Спортинга». Marca уверена, что «бланкос» ищут и хотят, чтобы Лунин играл в Ла Лиге.

А еще:

Защитник «Валенсии» Хорхе Саэнс перешел в «Сельту» на правах аренды. Два следующих сезона он проведет в Виго.

29-летний форвард «Ньюкасла» Хоселу отправился в «Алавес». Он подписал трехлетний контракт с испанским клубом.

Бывший форвард «Валенсии», «Вильярреала» и «Тоттенхэма» Роберто Сольдадо перешел из «Фенербахче» в «Гранаду». Ему уже 34, завтра он пройдет медосмотр и подпишет однолетний контракт как свободный агент.

Италия

Маттиас де Лигт, «Аякс»Getty Images

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс сказал, что трансфер Маттиаса де Лигта скоро оформят. «Все упирается в финансовые гарантии. «Аякс» всегда очень внимательно к этому относится. Надеюсь, что все сейчас пойдет быстро, но они справятся. Они итальянцы», – сказал Овермарс, видимо, имея в виду «Ювентус».

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Calciomercato сообщил, что «Рома» все еще хочет перетащить защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда. У него следующим летом заканчивается контракт, и сегодня советник президента римлян Франко Бальдини проведет встречу с Дэниэлом Леви. «Рома» хочет купить Алдервейрелда за 20 млн евро, хотя отступные в контракте центрбека – 28 миллионов. «Тоттенхэм» согласен на обмен на Николо Дзаньоло плюс 30 млн евро. Но римляне рассчитывают при таком раскладе получить не 30, а 40 миллионов.

А еще:

Кроме Алдервейрелда «Рома» еще хочет взять Гонсало Игуаина. Чтобы склонить его к Риму, столичный клуб предлагает Пипите капитанскую повязку. Об этом сообщила Corriere dello Sport.

Football Italia со ссылкой на несколько источников передает, что вратарь «Ювентуса» Маттиа Перин договорился с «Бенфикой», о переходе объявят в течение нескольких дней. Трансфер оценивают в 15 миллионов евро. Во вторник президент «орлов» и агент Перина встретятся в Турине и обговорят последние детали.

Calciomercato пишет, что «Интер» хочет разгрузить ведомость для будущего перехода Сергея Милинковича-Савича из «Лацио». Вероятные кандидаты на выход – Раджа Наингголан, Жоау Мариу и Борха Валеро.

Франция

Неймар прибыл в расположение «ПСЖ», хотя договаривался со спортдиром Леонардо, что пропустит первый сбор парижан. Он встретился с руководством клуба, и те сказали, что не будут помогать в возвращении в «Барселону». При этом боссы «Пари Сен-Жермен» предупредили бразильца о том, что его ждет, если футболист будет форсировать трансфер на «Камп Ноу».

«Монако» объявил о покупке голкипера «Монпелье» Бенжамена Лекомта. 28-летний вратарь подписал контракт на пять сезонов. В прошлом чемпионате Франции Лекомт провел 37 матчей и пропустил, сюрприз-сюрприз, 37 мячей.

А еще:

«Марсель» вызволяет из Аргентины форварда «альбиселесте» Дарио Бенедетто. Инсайдер TyC Sports твитит, что «Олимпик» предложил за страйкера 18 млн евро (при отступных в 21 миллион).

Германия

Лерой Сане, «Манчестер Сити»Getty Images

Sky Sports сообщает, что «Бавария» отказалась от покупки Лероя Сане у «Манчестер Сити». Теперь приоритетные цели мюнхенцев – Каллум Хадсон-Одои из «Челси» и Янник Ферейра-Карраско из Китая. Но инсайдер Кристиан Фальк добавил, что вопреки другим новостям ни Лерой Сане, ни «Манчестер Сити» не исключили потенциальный трансфер в мюнхенскую «Баварию».

Мануэль Вет из Kicker пишет, что «РБ Лейпциг» хочет купить Адемолу Лукмана из «Эвертона» и Кристофера Нкунку из «ПСЖ» до конца недели. Нкунку обойдется в 15 миллионов, «Ириски» хотят за Лукмана 28 миллионов («Лейпциг» предлагает 22 мульта).