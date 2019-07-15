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Де Лигт почти в «Юве», Магуайр без «МЮ», а еще Погба, Неймар, Лунин и Гацкан. Трансферы понедельника

Де Лигт почти в «Юве», Магуайр без «МЮ», а еще Погба, Неймар, Лунин и Гацкан. Трансферы понедельника
Данил Тармасинов

18 мин. назад

Истории о переходах все не кончаются и не кончаются.

Россия

Александр Ломовицкий, «Спартак»

Александр Ломовицкий, «Спартак»From Official Website

Главный слух дня – «Урал» хочет арендовать Александра Ломовицкого. У них ушел Марко Араторе, и его хотят заменить молодым вингером «Спартака». Дмитрий Парфенов сообщил, что ничего конкретного не знает, но команде действительно нужно усиление на эту позицию. А Григорий Иванов заявил: «Мы уже приобрели, наверное, всех, но если нам попадется хороший футболист и будет возможность, то, может, возьмем».

А еще:

  • Александр Гацкан может перейти в «Сочи». Легенда «Ростова» подписал в июне новый однолетний контракт с донским клубом, но ведет переговоры с командой из олимпийской столицы. В этом уверены источники Sport24.
  • А еще тренер «Сочи» Точилин подтвердил, что клуб возьмет Сослана Джанаева. И полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа тоже скоро высадится на стадион «Фишт».
  • «Краснодар» хочет подписать форварда «Лос-Анджелеса». И это не Леброн

Англия

Поль Погба, «Манчестер Юнайтед»

Поль Погба, «Манчестер Юнайтед»Getty Images

The Guardian пишет, что Поль Погба, видимо, останется в «Манчестер Юнайтед». Манкунианцам не приходило ни одного официального предложения по французу, «Реал» оценивает его в 110-130 миллионов евро, «МЮ» хочет получить за полузащитника 190. А AS добавил, что «Реал» связался с Полем Погба – сказал ему спокойно ехать в предсезонный тур с «Манчестер Юнайтед» и не давать интервью о желании уйти. Источники уверены: Погба рад следовать командам «Мадрида».

Харри Магуайр, «Лестер»

Харри Магуайр, «Лестер»Getty Images

The Independent инсайдит про трансфер Харри Магуайра в «МЮ». Проблема в требованиях «Лестера» – «лисы» хотят за защитника 100 миллионов евро, это на 15 мультов больше, чем мировой рекорд за игрока обороны (Ван Дейка).

Харри уже объявил партнерам и руководству, что хочет перейти в «Юнайтед» или «Сити» за нужную клубу сумму. Боссы «Лестера» же ждут, что игрок до окончания сделки покажет себя профессионалом и не будет саботировать действующий контракт. Однако Марк Огден из ESPN FC написал, что «Юнайтед» еще невероятно далек от завершения сделки.

А еще:

  • Форвард «Вест Бромвича» Саломон Рондон, видимо, уедет в Китай к Рафе Бенитесу, у которого он играл в «Ньюкасле». «Далянь Ифань», по сообщениям The Telegraph, заплатит за венесуэльца 18,3 миллиона евро.

Испания

Оливер Торрес официально стал игроком «Севильи». Экс-полузащитник «Порту» прошел медосмотр и подписал с испанцами пятилетний контракт. За воспитанника «Атлетико» андалусийцы заплатили 12 миллионов евро. Кстати, на его место «Порту» уже присмотрел капитана «Нанта» Валентена Ронжье. O Jogo уверен, что в сделку по Ронжье могут включить нигерийца Авазиема и бывшего спартаковца Абдула Уориса.

Андрей Лунин, «Реал» (Мадрид)

Андрей Лунин, «Реал» (Мадрид)Getty Images

Кейлор Навас внезапно передумал уходить из «Реала». В связи с этим «Мадрид» ищет варианты аренды в Примере для Андрея Лунина. Самым реальным вариантом казался «Бетис» после ухода Пау Лопеса в «Рому», но те близки к покупке Дани Мартина из хихонского «Спортинга». Marca уверена, что «бланкос» ищут и хотят, чтобы Лунин играл в Ла Лиге.

А еще:

  • Защитник «Валенсии» Хорхе Саэнс перешел в «Сельту» на правах аренды. Два следующих сезона он проведет в Виго.
  • 29-летний форвард «Ньюкасла» Хоселу отправился в «Алавес». Он подписал трехлетний контракт с испанским клубом.
  • Бывший форвард «Валенсии», «Вильярреала» и «Тоттенхэма» Роберто Сольдадо перешел из «Фенербахче» в «Гранаду». Ему уже 34, завтра он пройдет медосмотр и подпишет однолетний контракт как свободный агент.

Италия

Маттиас де Лигт, «Аякс»

Маттиас де Лигт, «Аякс»Getty Images

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс сказал, что трансфер Маттиаса де Лигта скоро оформят. «Все упирается в финансовые гарантии. «Аякс» всегда очень внимательно к этому относится. Надеюсь, что все сейчас пойдет быстро, но они справятся. Они итальянцы», – сказал Овермарс, видимо, имея в виду «Ювентус».

***

Calciomercato сообщил, что «Рома» все еще хочет перетащить защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда. У него следующим летом заканчивается контракт, и сегодня советник президента римлян Франко Бальдини проведет встречу с Дэниэлом Леви. «Рома» хочет купить Алдервейрелда за 20 млн евро, хотя отступные в контракте центрбека – 28 миллионов. «Тоттенхэм» согласен на обмен на Николо Дзаньоло плюс 30 млн евро. Но римляне рассчитывают при таком раскладе получить не 30, а 40 миллионов.

А еще:

  • Кроме Алдервейрелда «Рома» еще хочет взять Гонсало Игуаина. Чтобы склонить его к Риму, столичный клуб предлагает Пипите капитанскую повязку. Об этом сообщила Corriere dello Sport.
  • Football Italia со ссылкой на несколько источников передает, что вратарь «Ювентуса» Маттиа Перин договорился с «Бенфикой», о переходе объявят в течение нескольких дней. Трансфер оценивают в 15 миллионов евро. Во вторник президент «орлов» и агент Перина встретятся в Турине и обговорят последние детали.
  • Calciomercato пишет, что «Интер» хочет разгрузить ведомость для будущего перехода Сергея Милинковича-Савича из «Лацио». Вероятные кандидаты на выход – Раджа Наингголан, Жоау Мариу и Борха Валеро.

Франция

Неймар прибыл в расположение «ПСЖ», хотя договаривался со спортдиром Леонардо, что пропустит первый сбор парижан. Он встретился с руководством клуба, и те сказали, что не будут помогать в возвращении в «Барселону». При этом боссы «Пари Сен-Жермен» предупредили бразильца о том, что его ждет, если футболист будет форсировать трансфер на «Камп Ноу».

«Монако» объявил о покупке голкипера «Монпелье» Бенжамена Лекомта. 28-летний вратарь подписал контракт на пять сезонов. В прошлом чемпионате Франции Лекомт провел 37 матчей и пропустил, сюрприз-сюрприз, 37 мячей.

А еще:

  • «Марсель» вызволяет из Аргентины форварда «альбиселесте» Дарио Бенедетто. Инсайдер TyC Sports твитит, что «Олимпик» предложил за страйкера 18 млн евро (при отступных в 21 миллион).

Германия

Лерой Сане, «Манчестер Сити»

Лерой Сане, «Манчестер Сити»Getty Images

Sky Sports сообщает, что «Бавария» отказалась от покупки Лероя Сане у «Манчестер Сити». Теперь приоритетные цели мюнхенцев – Каллум Хадсон-Одои из «Челси» и Янник Ферейра-Карраско из Китая. Но инсайдер Кристиан Фальк добавил, что вопреки другим новостям ни Лерой Сане, ни «Манчестер Сити» не исключили потенциальный трансфер в мюнхенскую «Баварию».

Мануэль Вет из Kicker пишет, что «РБ Лейпциг» хочет купить Адемолу Лукмана из «Эвертона» и Кристофера Нкунку из «ПСЖ» до конца недели. Нкунку обойдется в 15 миллионов, «Ириски» хотят за Лукмана 28 миллионов («Лейпциг» предлагает 22 мульта).

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