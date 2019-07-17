Англия

Себастьен АллеGetty Images

Главный трансфер дня на острове – дорогущая покупка «Вест Хэма». «Молотки» выложили 50 млн евро за французского нападающего «Айнтрахта» Себастьена Алле. В прошедшем сезоне 25-летний страйкер забил 20 голов и 13 раз ассистировал в Бундеслиге, а еще стал одним из лучших в команде в Лиге Европы, где франкфуртцы добрались до полуфинала.

Алле выбил себе жирненький контракт на 7 млн евро в год и стал самым дорогим приобретением в истории лондонцев. Прежде 39,5 млн евро «Вест Хэм» отдал за Филипе Андерсона, когда забирал того у «Лацио».

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«Тоттенхэм» объявил, что более не нуждается в услугах троих футболистов: Винсента Янссена, Жорж-Кевина Нкуду и Дэнни Роуза. Игроки не попали в заявку команды на азиатское турне и приступили к поиску новых мест работы.

А еще:

«Ньюкасл» готов ворваться в трансферный поток довольно крупной покупкой: «сороки» собираются подписать нападающего «Хоффенхайма» Жоэлинтона за 40 млн евро. При этом немцы заявили, что игрок поступил непрофессионально: не явился на тренировку и полетел в Англию.

«Арсенал» договорился с «Гремио» о покупке нападающего сборной Бразилии Эвертона за 40 млн евро. В скором времени футболист прибудет в Лондон для медобследования, сообщил Fox Sports.

Боссы «МЮ» подумали, что им все можно, и взвинтили ценник на Погба до 200 млн евро. Думают, в таком случае на него кто-то клюнет.

Испания

«Атлетико» снова проявился на трансферном рынке очередной солидной покупкой. На этот раз мадридцы увели у «Тоттенхэма» защитника Кирана Триппьера и подписали с ним контракт на 3 года. Английские медиа считают, что 28-летний англичанин обошелся «Мадриду» в 23,2 млн евро.

А еще:

«Эспаньол» приобрел российского защитника Романа Тугаринова. 19-летний пацан – воспитанник «Барселоны», но для большого футбола выбрал соседний клуб. Роман подписал с каталонцами контракт до 2022 года, но пока все равно не будет играть в основе, а лишь в «Эспаньоле» B.

Франция

НеймарGetty Images

«ПСЖ» и Неймар снова с нами. На этот раз информацию вбросил сам бразилец. Mundo Deportivo сослался на игрока и заявил, что Ней помимо трансфера в «Барселону» будет рад переходу в «Реал», «Ювентус» или «Баварию».

А еще:

«Ренн» усилился защитником «Лиона» Жереми Морелем. Футболисту 35 лет, но он еще полон желания зажечь. «Я полон энтузиазма. Горжусь, что перешел в «Ренн». Сделаю все возможное, чтобы привнести в клуб свой опыт», – заявил он.

Сын Лилиана Тюрама Маркус может переехать из Франции в Германию. 21-летним нападающим с великой родословной, интересуется «Боруссия» из Мёнхенгладбаха.

Италия

«Рома» представила защитника «Аталанты» Джанлуку Манчини. Футболист успешно прошел обследование и надел футболку «волков». А схема покупки римлянами следующая: до лета 2020 года они взяли Джанлуку в аренду за 2 млн евро, а после выкупят за 13.

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Соцсети «Ювентуса» весь день пестрили фотками довольного Маттейса де Лигта. Голландский защитник прилетел в Турин, успешно побывал у врачей и пообщался с фанатами нового клуба. Хотя официально о трансфере еще не объявлено, нет никаких сомнений, что Маттейс станет «бьянконери».

Россия

Резиуан Мирзов готовится примерить красно-белую футболку. Для этого ему нужно совсем немного: во-первых, пройти медобследование, которое намечено на четверг; во-вторых, поставить подпись под 3-летним контрактом, который уже составлен и устраивает все стороны.

А еще:

Помимо Мирзова, «Спартак» хочет приобрести полузащитника ПСВ Гастона Перейро. 24-летний уругваец отыграл один матч на Кубке Америки, а теперь может перебраться в столицу России за 10-15 млн евро – такой ценник обозначили голландцы.

Александр Гацкан покинет «Ростов» после 11 лет в клубе. Руководство и игрок пришли к этому решению, так как 35-летний полузащитник не получает достаточной игровой практики. Последним матчем молдаванина станет игра против «Спартака» 20 июля.

По данных Нобеля Арустамяна, в борьбу за голкипера «Локомотива» Гилерме включился еще и «Зенит».

А еще в Германии

«Бавария» смирилась с невозможностью покупки атакующего полузащитника «Челси» Каллума Хадсон-Одои. Теперь мюнхенцы прорабатывают альтернативные варианты, но они не называются.

«Майнц» продлил контракт с 27-летним австрийским нападающим Каримом Онисиво до 2022 года. В прошлом сезоне он забил 7 мячей и сделал 3 ассиста в 26 матчах.

Другой мир

В первой половине дня появилась информация, что Даниэле де Росси может перед завершением карьеры 8 месяцев поиграть в Аргентине за «Бока Хуниорс». Показалось, что пахнет новость жареной уткой, но к вечеру итальянец высказался. «Не могу завершить карьеру, не поиграв в «Боке», – заявил Даниэле, так что трансфер можно считать наполовину оформленным.

«Галатасарай» сообщил о переговорах с «Фулхэмом» по трансферу полузащитника Жан-Микаэля Сери. Игрок, в свою очередь, запостил в твиттер фото с подписью «Время перемен».

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