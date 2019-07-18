Англия

Поль ПогбаGetty Images

«МЮ» по-прежнему упорствует и не сбивает цену на Поля Погба. В четверг боссы манкунианцев оценили француза в 200 млн евро. Такой шаг окончательно отбил у «Реала» желание бороться за футболиста. По данным ESPN, Флорентино Перес встретился с Зинедином Зиданом и сообщил, что «Мадрид» не станет приобретать Погба.

А еще:

По данным El Confidencial, Дани Себальос на 90% – игрок «Арсенала». «Канонирам» и «Реалу» осталось уладить формальности.

А еще в Лондон к Унаи Эмери хочет приехать Дани Алвес, но просит у клуба жирные 220 тысяч евро в неделю. Бухгалтеры «Арсенала» взяли время на размышление.

Саломон Рондон покинул АПЛ и отправился в Китай: «Далянь Ифань» Рафы Бенитеса заплатит «Вест Бромвичу» 16,6 млн евро, венесуэлец уже прошел медосмотр.

«Тоттенхэм» ищет, кем бы заменить ушедшего в «Атлетико» Кирана Триппьера. Среди вариантов: Алессандро Флоренци из «Ромы» и Эльсеид Хюсай из «Наполи».

Италия

Не прошло и 100 лет, как «Ювентус» объявил о приобретении Маттейса де Лигта. 19-летний защитник подписал контракт до 2024 года, «Ювентус» заплатит за него «Аяксу» 75 млн евро сразу, а еще 10 млн переведет несколькими траншами в течение пяти лет.

«Интер» ищет нападающего на замену Мауро Икарди. Приоритетный вариант – Ромелу Лукаку, но если с бельгийцем не срастется, «нерадзурри» с радостью подпишут Эдинсона Кавани. Но пока все же они не оставляют попыток взять нападающего «МЮ»: они готовы заплатить за него 65 млн евро, манки хотят 88. Самому футболисту будет предложен 5-летний контракт на 9 млн евро в год, сообщил Sky Sports.

А еще:

Фернандо Льоренте может вернуться в Серию А и присоединиться к «Фиорентине». Именно «фиалки» заинтересованы в испанце, который по итогам прошлого сезона стал свободным агентом.

«Парма» приобрела у «Аталанты» сразу двух игроков – нападающего Андреаса Корнелиуса и полузащитника Деяна Кулусевски. Первого подписали на два года, второго взяли в аренду на сезон.

Испания

Фанаты «Атлетико» только вчера праздновали покупку Кирана Триппьера, как клуб снова порадовал качественным приобритением: в Мадрид подъехал защитник «Эспаньола» Марио Эрмосо. Контракт с 24-летним испанцем подписан на пять лет, на него, по данным испанских медиа, «Атлетико» потратил 25-30 млн евро. За новый клуб Эрмосо будет выступать под 22-м номером, а ведь мог бегать за «Зенит» – летом 2018-го игрока активно связывали с клубом из Санкт-Петербурга.

«Барселона» сделала «ПСЖ» новое предложение по Неймару. На этот раз каталонцы готовы отдать за суперзвезду 100 млн евро и двух игроков из шести на выбор: в список попали Ракитич, Малком, Семеду и Коутиньо. Фамилии еще двух игроков для размена не называются. О реакции парижан на оффер пока тоже можно только догадываться.

А еще:

«Атлетико» надеется завершить трансферную кампанию покупкой Хамеса. По данным Marca, клубы и футболист ведут переговоры.

«Бетис» в ближайшее время завершит переход Набиля Фекира. За французского полузащитника «огурцы» заплатят 25 млн евро.

Если Малком не будет включен в сделку по покупке Неймара, то «Барса» отпустит его в другой клуб не меньше чем за 60 млн евро, хотя год назад брала за 41 млн. Интерес к игроку проявляют «Тоттенхэм» и «Эвентон».

Россия

«Спартак» спустя неделю страданий и различных инсайдов объявил о покупке Резиуана Мирзова. Экс-полузащитник «Ростова» поставил подпись под 3-летним контрактом. Остальные детали сделки расплывчаты: москвичи заплатили от трех до пяти млн евро, а еще, возможно, отправят в донской клуб Мельгарехо или Ташаева.

А еще:

Агент Андре Шюррле подтвердил информацию, что за немцем ухлестывают сразу несколько клубов из России. При этом команды или города, откуда происходит интерес, мужчина не назвал, но заявил, что немец всерьез рассматривает вариант с переездом в РПЛ.

«Зенит» продлил контракт с полузащитником Александром Ерохиным. Футболист останется в Санкт-Петербурге еще как минимум на три года, а потом еще на один, если договорится с клубом.

«Динамо» гоняется за нападающими из Франции и Германии – Клинтоном Нджийе и Анастасиосом Донисом. За каждого из игроков бело-голубые готовы заплатить до 15 млн евро.

Защитник «Крыльев Советов» Агустин Рохель перебрался в Лигу 1 и будет гонять за «Тулузу». Контракт заключен на три года, самарцы получили 2,5 млн евро компенсации.

А еще в Германии:

«Лейпциг» все же приобрел у «ПСЖ» полузащитника Кристофера Нкунку. Контракт с 21-летним игроком рассчитан на пять лет, он уже выбрал в новой команде 18-й номер. По последним данным, «РБ» заплатил за него 15 млн евро.

«Бавария» присматривается к атакующему полузащитнику «Сельты» Браису Мендесу. Левандовский же хотел сильных футболистов? Ну вот, правда заплатить за 22-летнего испанца придется не меньше 25 млн евро.

«Айнтрахт» не выкупит у «ПСЖ» голкипера Кевина Траппа. Вместо него, вероятно, придет вратарь «Бенфики» Одиссеас Влаходимос.

А еще во Франции:

«Лилль» подписал 19-летнего нападающего «ПСЖ» Виргилиу Постолаки. Француз родом из Румынии достался «бульдогам» бесплатно и подписался до 2023 года.

«ПСЖ» – основной претендент на защитника «Тоттенхэма» Дэнни Роуза. «Шпоры» хотят получить за англичанина 20 млн фунтов, хотя 2007-м купили его у «Лидса» за 1 млн.

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