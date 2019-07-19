Англия

Уильфрид ЗахаGetty Images

«Эвертон» включился в борьбу за атакующего полузащитника «Кристал Пэлас» Уилфрида Заха. Активнее других игроком интересуется «Арсенал, и теперь у него появился соперник, что не сыграет на руку обеим командам: теперь «орлам» будет проще выбивать из покупателей желаемые 55 млн евро.

«МЮ» контактирует с «Ювентусом» по поводу приобретения Пауло Дибалы. Аргентинец – приоритетный вариант для усилетия атаки, сделка может быть закрыта за 80 млн евро, но только в том случае, если захочет сам Пауло. А он не собирается бросать чемпиона Италии ради шестой команды АПЛ.

А еще:

«Арсенал» достиг договоренности с «Сент-Этьеном» по покупке защитника Виллиама Салибы. По данным Sky Sports, сделка предполагает возвращение игрока в аренду во французский клуб в сезоне-2019/20.

«Вест Бромвич» все же продал Саломона Рондона в китайский «Далянь Ифань». Сумма сделки – в районе 16,5 млн евро.

А еще «дрозды» купили за сутки сразу двух игроков: защитника «Ротерхэма» Семи Айяи и нападающего Кеннета Зохоре. За обоих игроков «Вест Бром» заплатил в районе 11 млн евро.

«Ливерпуль», «Сити» и «Базель» следят за 19-летним вратарем «Фенербахче» Берче Озером, передает Goal. Топ-клубы АПЛ хотят взять парня на будущее, попробовать в арендах, а потом, если проявит себя, оставить вторым в команде.

Испания

Кристиан Эриксен и Харри УинксGetty Images

«Атлетико» ведет активные поиски креативного полузащитника и вслед за Хамесом обратил внимание на Кристиана Эриксена. По данным AS, если мадридцам не удастся сбить цену на колумбийца («Реал» просит за него свыше 50 млн евро), тогда они сделают запрос о покупке 27-летнего датчанина.

ESPN предоставил список игроков, которые могут усилить «Барселону» на позиции левого защитника, где сейчас у клуба нет альтернативы Жорди Альбе. По информации источника, каталонцы рассматривают Давида Алабу из «Баварии», Эктора Фирпо из «Бетиса» и Филиппа Макса из «Аугсбурга». Альба, конечно же – приоритетный вариант.

А еще:

Дэнни Роуз предложил свои услуги «Барселоне», но в Каталонии категорично отвергли вариант с приобретением англичанина.

«Хетафе» арендовал у «Барселоны» защитника Марко Кукурелью. Соглашение рассчитано на год, но летом 2020-го «синие» получат возможность выкупить игрока.

«Вильярреал» вернул воспитанника, атакующего полузащитника Мои Гомеса из хихонского «Спортинга». Детали сделки не раскрываются.

«Валенсия» собирается выплатить 35 млн евро за 20-летнего Португальского Мбаппе из «Лилля» Рафаэла Леана.

Хихонский «Спортинг» объявил о трансфере 21-летнего испанского атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Ману Гарсии. Контракт подписан на пять лет.

Италия

«Наполи» включился в борьбу за лидера «Лилля» Николя Пепе. Джанлука ди Марцио написал, что «бульдоги» рассмотрят предложение неаполитанцев, если те заплатят 60-65 млн евро и отдадут полузащитника Адама Унаса. При этом сделку провернуть будет сложно, потому что у Унаса есть предложения из АПЛ и от «ПСЖ», поэтому в «Лилле» он оставаться не хотел бы.

«Рома» договорилась с «Ювентусом» о приобретении Гонсало Игуаина. Римляне возьмут аргентинца в аренду за шесть млн евро с обязательным выкупом за 27 млн будущим летом. Сначала всплыла информация, что сам Пипита не горит покидать Турин, но позже дал согласие на трансфер.

А еще:

«Рома» арендует у «Фиорентины» полузащитника Джордана Верету за 1 млн евро. Далее последует покупка за 16+2 млн бонусами.

По данным Mundo Deportivo, «Ювентус» настолько хочет вернуть Поля Погба, что готов отдать за него троих бойцов: Жоау Канселу, Блеза Матюиди и Дугласа Косту.

«Наполи» заинтересовался полузащитником «Барселоны» Малкомом. Итальянцы всерьез возьмутся за проработку его трансфера, если им не удастся купить у «Реала» Хамеса.

Россия

Гилерме никуда не уйдет из «Локомотива». Клуб и вратарь нашли общий язык, разработали идеальный контракт, устроивший все стороны, и поставили подписи. Маринато проведет в «Локо» еще три года, его зарплата – 2,3 млн евро в год.

А еще:

Betting Insider, ссылаясь на надежный источник, заявил, что «Зенит» приглядывает за вингером сборной Египта и «Касымпаши» Махмудом Хассаном. Турецкий клуб хочет выручить за игрока 10 млн евро.

«Локомотив» вроде как готов был заплатить 12 млн евро за перуанца Эдинсона Флореса, президент «Морелии» заявил, что предложений не было, да и вообще игрок не уйдет.

«Сочи» приобрел полузащитника Андрея Мостового. Он перешел в клуб на правах аренды до конца сезона из «Зенита».

А еще в Германии:

Bild сообщил, что сын Лилиана Тюрама Маркус перешел в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Официально игрока объявят в понедельник, за него немецкий клуб заплатит «Генгаму» 13 млн евро.

А еще в мире:

«Галатасарай» арендовал у «Фулхэма» Жан-Микаэля Сери. Полузащитник проведет в Турции сезон-2019/20 за 1,5 млн евро, а затем может быть выкуплен за 18 млн.

Полузащитник «Бенфики» Эдуардо Сальвио отправился на родину в Аргентину и присоединился к «Бока Хуниорс». Контракт с игроком заключен на три года, сумма трансфера – семь млн евро.

«Аякс» подписал Эдсона Альвареса из футбольного клуба «Америка». Вероятно, 21-летний мексиканец – долгосрочная замена Де Лигту.

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