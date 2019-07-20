Англия

«Манчестер Юнайтед» отверг бид «Интера» по нападающему Ромелу Лукаку, сообщает Sky Sports. «Нерадзурри» предлагали за игрока 60 млн евро, но «МЮ», который заплатил за бельгийца 84 млн, даже не стал рассматривать этот оффер.

Трансферная цель «Арсенала» Киран ТирниGetty Images

«Арсенал» близок к подписанию сразу двух новичков – Кирана Тирни из «Селтика» и Дани Себальоса из «Реала». Тирни перейдет в команду Унаи Эмери на постоянной основе, Себальос – на правах аренды.

А еще в Англии:

Победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» претендует на левого защитника «Аугсбурга» Филиппа Макса. В случае трансфера игрок составит конкуренцию Эндрю Робертсону, которой тот лишился после ухода Альберто Морено.

Испания

«Атлетико», который проводит сумасшедшее трансферное лето, нашел альтернативу Хамесу Родригесу: если «индейцы» не договорятся с колумбийцем, они выйдут на плеймейкера «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена. У датчанина как раз остался всего один один год по контракту со «шпорами» – а это значит, что Даниэль Леви не запросит за него неподъемную сумму денег.

Поль Погба («Манчестер Юнайтед»)Getty Images

Коуч «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что у мадридцев есть планы на полузащитника «МЮ» Поля Погба. «В клубе есть понимание того, чего мы хотим. До 31 августа еще есть время. Деталями поделиться не могу, но у «Реала» имеется план по поводу Погба», – заявил Зизу.

Погба должен забыть о трансфере из «МЮ». Поль навредит и «Реалу», и «Ювентусу», и «ПСЖ»

Италия

«Рома» объявила о трансфере полузащитника «Фиорентины» Жордана Верету. Римляне возьмут игрока в годичную аренду, а по окончании сезона-2019/20 выкупят за 16 млн евро. Сама аренда обойдется «Роме» в 1 млн.

Бывший игрок киевского «Динамо» Мигел Велозу подписал контракт с «Вероной». По окончании сезона-2018/19 португалец стал свободным агентом после истечения контракта с «Дженоа». Соглашение Велозу с «Вероной» рассчитано до 30 июня 2020 года.

Франция

Полузащитник «Эвертона» Идрисса Гуйе близок к переходу в «Пари Сен-Жермен», сообщает L'Equipe. За трансфер 29-летнего сенегальца парижане заплатят около 30 млн евро.

А еще во Франции:

«Марсель» взял в годичную аренду защитника «Вильярреала» Альваро Гонсалеса. У «провансальцев» есть право выкупа игрока за 4 млн евро.

А еще в Европе:

«Наполи» продал нападающего Карлоса Винисиуса в «Бенфику» за 17 млн евро, «орлы» сразу же прописали в его контракте клаусулу – 100 млн. Вторую половину прошлого сезона Карлос провел в «Монако», где забил три мяча и отдал два ассиста.

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